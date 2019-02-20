Tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı

Dikmen – Taşkent Anayolu üzerinde, dün öğleden sonra meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre kaza, Şükrü Çelik (E-54), yönetimindeki PS 123 yönetimindeki çekici kamyon ile Taşkent köy girişi Şht Münür Kasım Sokak kavşağından yokuş yukarı çıktığı esnada, çekici üzerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmadığı için, yüklenen dozerin geriye doğru akarak Mustafa Özmüezin’e ait ikametgahın çevre duvarı ve ikametgah duvarına çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilfili soruşturması devam ediyor.