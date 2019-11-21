Tek şerit trafik akışına kapatıldı

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun Alayköy Çemberi ile Türkeli kavşağı arasında Güzelyurt istikametine doğru olan çift şeritli yol üzerinde yol bakım ve onarım çalışması yapılacağından dolayı, çift şeritli yolun tek şeridi trafik akışına kapatıldı.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.