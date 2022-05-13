Tekin Arhun'dan iddialara yanıt

Bazı haber sitelerinde bir süredir hakkında ortaya atılan iddialar Starling Süpermarket’in eski direktörü Ömer Torun’un da dahil edilmesinin ardından açıklama yapma gereği duyduğunu belirten Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, iddiaların odağındaki belgeleri yayınladı.

Süreci detaylarıyla aktaran Arhun, şunları kaydetti:

“Bir süreden beri şahsıma; internet ortamında yayıncılık yapan bazı haber sitelerinin, organize ve sistemli bir şekilde saldırılar yapılmaktadır. Son günlerde bu haber siteleri benim sessizliğimi de fırsat bilerek Grup İştiraklerinden biri olan Starling Supermarketler’in eski direktörü Ömer Torun’u da aralarına alarak kamuoyunu yanıltıcı haberlerini bir üst seviyeye taşımışlardır.

Ben; düşünce özgürlüğü, hukuğun üstünlüğü ve demokrasiye gönülden bağlı bir kişiyim. Herkes, istediği her konuda istediğini düşünüp, yazabilir düşüncesiyle bu haber sitelerinin yazdıklarına bu güne kadar sessiz kaldım. Ancak konu binlerce müşterisi bulunan Satrling Supermarketler’e getirildiğinden gerçekleri her boyutuyla açıklamaya karar verdim.

Arkası Yarın kuşağı gibi bu ülkenin işinsanlarına ciddi anlamda zarar vermis, aldığı malın bedelini ödemeyip yurtdışına kaçarak birçok işyerinin kapanmasına neden olmuş Ömer Torun’un ilgili haberlerde kendisinin de itiraf ettiği gibi, bankalardan kredi alamadığından nakit ihtiyacını gidermek için O yıllarda sahibi bulunduğum şirketle çalışmaya başlamıştır. Yine aynı yayınlarda kendisinin itiraf ettiği gibi, sahibi olduğum şirketten borçlanma hacmi 3-4 milyon TL’leri bulmasına ragmen, borcuna karşılık teminat olarak kapanmış bir hesaptan çek yazarak ve daha sonra bu çekin üzerinde kendi ifadesiyle oynama yaparak sahibi olduğum şirketi dolandırmaya çalışmıştır.

Bana ve sahibi olduğum şirkete milyonlarca lira borçluyken, kendisinin psikolojik tedavi görmek için adadan ayrıldığı bir sürede, adadan kaçtığı haberleriyle kendisine kumpas kurduğumu iddia edecek kadar ileri giderek, tüm alacaklıların marketlerin önünde kuyruklar oluşturarak alacaklarını tehsil etmeye çalışmalarının da sorumluluğunu benim üstüme yıkmaya çalışmaktadır. Ömer Torun’un kamuoyuyla paylaşmadığı en önemli gerçek ise, ekteki protokolde de göreceğiniz gibi ben Starlingler’I almadan 45 gün önce 2 Mayıs 2015 tarihinde Starling Marketlerdeki tüm haklarını borç stoğu ile birlikte ortağı Salim Kayar’a devretmiş olmasıdır. Devir Belgeleri ektedir.

Ekteki belgelerde de görüleceği gibi Starling Supermarketlerin 2 Mayıs 2015 tarihinden sonraki tek sahibi Salim Kayar, Ömer Torun’un açıklamalarında da itiraf ettiği gibi, sahibi olduğum şirkete olan borçlar ile mansuplaşmak için Lapta’da bulunan Starling Supermarketi bana devretmeyi teklif etmiş, ben de uygun görüp Salim Kayar’ın bu teklifini Kabul ettim.

Yine Ömer Torun’un açıklamalarında itiraf ettiği gibi, Salim Kayar’ın teklifi ile yapılan bu masuplaşmanın ardından, Salim Kayar’a bana veya benim sahibi olduğum şirketlere herhangi bir borcun kalmadığı yazısını verdim ve iki şirket arasındaki tüm alacak verecek ilişkisini kestim.

Ömer Torun tarafından ciddi bir borç batağına saplanan Starling’in diğer marketlerdeki borçlarını ödeyebilmek için Salim Kayar kendisi bana gelerek, bu marketleri satın almamı, çünkü borçlarını ödeyecek nakdi olmadığını ve toptancıların borçlarından dolayı Starling’lere mal vermediğini söyleyerek yeni bir iş teklifi ile geldi. Bana yapılan bu iş teklifini değerlendirerek ekte göreceğiniz protokolde de olduğu gibi Starling’lerin 13 milyon piyasa borcunu ödeme karşılığı Alsancak, Zeytinlik ve Bellapais’teki Starlingler’I de satın aldım. Tüm iş ilişkim Starling’lerin o dönemdeki tek sahibi Salim Kayar’ladır ve Ömer Torun’la herhangi bir iş bağlantım yoktur.

Ömer Torun o dönemde psikiatrik tedavi altında olduğunu iddia ederek belki de attığı imzaların sorumluluğundan kaçmaya çalışmaktadır. Ben O’nun aklındaki hesapları ve gizli ajandayı bilemem ama kamuoyunun yayılan mesnetsiz haberleri tüm çerçevesi ile bilmesi gerekliliğine inanıyorum. Ben ve sahibi olduğum şirketler ülkemizin ekonomik yaşamına katma değer yaratmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tekin Arhun”