Tekin Arhun davasında gelişme



İş insanı Tekin Arhun’un yargılanma süreci ile ilgili mahkemenin aldığı bir içtiat kararı nedeniyle Polis tarafından yapılan tahkikatın bilgi ve belgeleri savunma makamına verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi “Polis İş Cetveli”nin bir tahkikatın günlük ajandası olma niteliğini taşıdığı yönünde bulgu yaptı. Davanın görüşüldüğü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ara duruşmada verilen karar neticesinde konu iş cetveli işinsanı Tekin Arhun’un avukatlarına da verildi.

İş cetvelinin emare yapılmasının ardından Tekin Arhun’un avukatları konu iş cetveli üzerinde anomali olduğu ve oynama yapıldığı iddiasında bulundu. Avukatlar yapmış oldukları tespitleri mahkemeye sundu. Avukatlar ayrıca konu bulguları ile ilgili olarak Polis Denetleme Kuruluna da polis aleyhinde şikayet dilekçesi verdi. Konu ile ilgili avukaların polisler tarafından evraklarda sahtecilik yapıldığına dair yapmış olduğu şikayet üzerine Polis Genel Müdürlüğü’nün şikayete konu tahkikat memurları aleyhinde disiplin soruşturması başlattığını gösteren evraklar mahkemeye emare yapıldı.