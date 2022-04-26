Teklifler 6 Mayıs'a kadar alınacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi (DÜÇ) kasaplık hayvan satışı duyurusu yaptı.

Yapılan duyuruya göre, 20 baş kasaplık kuzu, 25 baş kasaplık oğlak ve 25 baş kasaplık koyun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacak.

Satışta taban fiyatları kuzu için kilosu 50 TL, oğlak için kilosu 42 TL, koyun için kilosu 30 TL olarak belirlendi. Teklifler KDV’siz olarak verilecek. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmayacak.

Ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak. İhaleyi kazananların en geç 13 Mayıs Cuma tarihine kadar hayvanları alması gerekecek. 13 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararı iptal edilecek.

Kasaplık satışına sunulan kuzular ve koyunlar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde, oğlaklar ise Ercan Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebilecek.

Tekliflerin en geç 6 Mayıs Cuma 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.