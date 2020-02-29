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Tekne ile KKTC'ye kanunsuz giriş

Tekne ile KKTC'ye kanunsuz giriş
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Dipkarpaz’da piknik alanı bölgesindeki sahilden isimsiz bir tekne ile KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 4 erkek, 1 kadın ve 2 çocuk tespit edildi. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 01.00 sıralarında, tespit edilenlerle birlikte geldiği düşünülen diğer  şahıslar ise polis ekipleri tarafından aranıyor. 
Polisin olay hakkındaki soruşturması da devam ediyor. 

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