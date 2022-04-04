"Teknecik Santraline yakıt geldi, tahliye başladı"

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt gemisinin geldiğini ve yakıt tahliyesine başlandığını açıkladı.

Erdoğan, BRT’ye yaptığı açıklamada, yakıtın gelmesinin sekteye uğradığını çünkü; “Boğazlarda çok ciddi bir mayın taraması olduğunu, ayrıca deniz muhalefetinin de gecikmede etken rol oynadığını” söyledi.

Erdoğan, yakıt ödemelerinde nakit sıkıntısı nedeniyle sürekli sorun yaşandığını, bankadan borçlanıldığını. Gelen yakıtın 10-12 gün yetecek miktarda bulunduğunu, yolda olan yakıt tankerinin ise 15 Nisan’da ülkeye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Erdoğan, eski tarifedeki fiyatlarla yakıt alacak para bulma konusunda sıkıntı yaşandığını ancak yeni düzenlemeden sonra, Mayıs ayından itibaren yapılacak tahsilatlarla, elektrik konusundaki sıkıntıların giderileceğine ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşılacağına inandıklarını vurguladı.

