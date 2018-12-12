AB Yerel Tarım Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik Teknik Destek Projesi’nin kapanış töreni, yarın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yapılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, saat 12.00’de başlayacak. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunacağı etkinliğe Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Yönetim Kurulu, TDH Projesi, AB Koordinasyon Merkezi ve EUPSO’dan temsilciler de katılacak.

Törende, projede ekibi tarafından bugüne kadar yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlar sunulacak, danışmanlık hizmetlerinin ülkeye katkısı anlatılacak. Proje ile ilgili bir de kısa film gösterilecek.

Proje kapsamında AB uzmanlarının, 30 aydan bu yana Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliği içinde faaliyet yürüttüğü ve bu projeyle birlikte, ülkede ilk kez kamu-özel ortaklığı danışmanlık hizmetlerinin hayata geçtiği belirtildi.