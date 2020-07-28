"Teknik Kurulu toplayın" çağrısı

Eğitim alanında örgütlü iki sendika ortak açıklama yaparak, pandemiden doğan kayıpların giderilmesi adına bu yıl öğretimin 1 Eylül tarihinde başlaması için onay verdiklerini, pandemi döneminde tedbirler alınarak okulların açılması için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı Teknik Kurul’a çağırdıklarını ancak yanıt alamadıklarını savundu.

Açıklamada, “Sendikalarımız pandemi döneminde tedbirler alınarak okulların açılması için 23 Temmuz tarihinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı Teknik Kurul’a çağırmamıza rağmen, bakanlık ölü taklidi yapmaya devam etmektedir. Olası pandemi ile ne olacağını TC’ye ve Allah’a havale etmiş görüntüsü vermektedir.” iddiasında bulunuldu.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil imzasıyla yayımlanan açıklamada, “Olası pandemi için şov yapılan uzaktan eğitim dahil olmak üzere MEB in kamuoyunun anlayacağı tam çalışabilecek hiç bir hazırlığı yoktur. Bu konuda dünyadaki örneklere bağlı olarak hiç bir bilimsel eğitim kurulu da kurulmamış, standartlar hazırlanmamıştır. Sendikalarımız limanların açılması sonrası artan hasta sayısı nedeni ile pandemi dönemine yönelik olarak okulların açılıp, öğretimin başlaması için tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Kayıpların giderilmesi adına bu yıl öğretimin 1 Eylül tarihinde başlaması için sendikalarımız onay vermiştir” denildi.

“Halkın çocuklarının gittiği devlet okulları geleceğimizdir” denilen açıklamada, okulların sorunlarla açılması ile hükümetlerin Kıbrıs Türk toplumunun geleceği ile oynadığı iddia edildi.

Sendikaların açıklamasında, “İdeolojik okullara, özel sermayenin okullarına her türlü kaynak aktaran; geleceğimizi tarikat, dernek, vakıf gibi gizli emelleri su yüzüne çıkmış oluşumlara bırakan anlayışlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmaktadır. Bugüne kadar yetişen tüm değerlerimiz devlet okullarından yetişmiştir. Kıt imkanlara rağmen, kamusal, bilimsel, parasız eğitim sayesinde bir çok dünya çapında değer yetişmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hala hiç bir okulumuza bütçe tahsis edilmediğini, pandemi döneminde hademesi, sıvı sabunu, temizlik malzemesi, maskesi olmayan okullarda idarecilerin göreve çağrıldığı, birçok okulda alt yapı sorunu yaşandığı, Lefkoşa, Mağusa ve Girne’ye acil okullar yapılması gerektiği belirtildi.

Yokluklar içerisinde ve onlarca sorunla uğraşan KTÖS-KTOEÖS ve tüm okul idarecileri ve öğretmenlerin devlet okullarına sahip çıkmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, pandemi döneminde alt yapı eksiklikleri ve ihtiyaçlarını kamuoyunun daha net gördüğü savunuldu.

Bu dönemde maddi, manevi her türlü desteğe rağmen eğitimin durduğu anımsatıldı.

“ÖĞRETMEN SINAVLARI TÜM ÇABALARIMIZA RAĞMEN ZAMANINDA YAPILMAMIŞTIR”

Nakillerinin de değerlendirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Nakiller tüm engelleme çalışmalarına rağmen normal yasal tarihinden önce bitirilmesine rağmen ancak henüz KHK tarafından açıklanmamıştır. Öğretmen sınavları tüm çabalarımıza rağmen zamanında yapılmamıştır. İşsiz binlerce öğretmen adayı yerine TC den misyoner öğretmenler getirilerek çift maaşla istihdam edilecektir. Öğretmen-Müdür-Muavin- Şefliklerle ilgili alınması gereken yetkilerin ancak 1/3 ü alınmıştır. (48 yetki alınmış,47 münhal ilan edilmiştir) Bu demektir ki bu yıl torpille bile öğretmen eksiklikleri tamamlanamayacaktır. KHK toplumla dalga geçerek beş ay sonra yapacağı sınav için şimdiden başvuru alacakmış. Birçok alanda Din Dersi, Meslek Lisesi Öğretmenleri, Özel Eğitim, PDR vs sırf TC’den istihdam yapmak için yüzlerce işsiz öğretmen adayı dururken tek münhal bile açılmamıştır”