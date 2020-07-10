Tel Sen'den teşekkür ziyareti

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Gönyeli Belediye Başkanı’na teşekkür ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Soysan, konuyla ilgili açıklamasında, ziyaretlerde, Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü ile Gönyeli Belediyesi arasında imzalanan protokolün hayata geçmesi noktasında Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının her türlü desteği vereceğini dile getirdiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Gönyeli Belediyesi ile Telekomünikasyon Dairesi arasında gerçekleşecek işbirliğiyle Gönyeli Belediye sınırları içerisinde kalan veya Gönyeli Telekomünikasyon santralinden haberleşme hizmeti alan veya alacak tüm ev ve işyerlerine fiber optik kabloyla haberleşme hizmetlerinin götürülmesi sağlanacak.