Tel-Sen telekomünikasyon günü'nü kutladı

Tel-Sen, “17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü”nü kutladı ve başta üyeleri olmak üzere sektöre hizmet eden ve sektörde çalışan tüm emekçilere başarılar diledi.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yazılı açıklamasında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde haberleşme ve internet hizmetleri veren sektörün içerisinde, doğru bir vizyonla devletlerin operatörlerinin de hizmet verdiğini kaydetti.

Soysan, ancak ülkede devletin bundan uzak tutulmasının kabul edilir bir yaklaşım olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nü kutladığımız bugün de yetkililerimizin yaptığı açıklamaları bu çerçeveden değerlendirdiğimizde samimi bulmuyoruz. Devletin de bu sektör içerisinde hizmet vermesi kaliteli ve ucuz hizmeti sağlayacaktır.

Sendikamızın, örgütlü olduğu Telekomünikasyon Dairesi her ne hikmetse 2016 yılında yetki almasına rağmen ADSL VDSL gibi hizmetleri birebir vatandaşına götürmekten kaçınarak bu hizmetleri internet servis sağlayıcıları aracılığı ile yapmayı sürdürmekte ve bu hem dairenin kazancına hem de ülke insanının kazancına büyük zarar veriyor. Telekomünikasyon Dairesi’ni de hizmetin içerisinde yer alması kaliteyi yukarı ücretleri de aşağıya taşıyacak her eve fiber projesinin hız kazanarak yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Bu gerçeği sırf dairenin kabiliyetlerini yok etme adına hayata geçirmeyenlere bu ülkeye ve bu ülke insanına yazık etmektedirler.

“FİBER ALTYAPI SORUNU YOK, KAPMA SORUNU VAR”

Bu ülkede fiber altyapı sorunu yoktur fiber altyapısını kapma sorunu vardır. Sendikamız, ulusal politika kapsamına dahil ettirdiği fiber altyapısının korunması ve geliştirilmesi için üzerine düşeni yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile bir araya geldiğimizde de belirttiğimiz gibi Telekomünikasyon Dairesi bir an evvel kabiliyeti içerisinde yer alan fiber çekme ücretlerini aşağıya çekmeli, ADSL VDSL hizmetlerini kendisi de satmalı, wireless internet verilmesi gerekirse daire bunu da vermeli bu sektörün içerisinde var olan oyunculuğunu göstermelidir. Kendisine tanınan yasal hakları kullanmayarak halkın ezilmesini ve sektörün sermayedarlarının layık gördüğü bir hizmete ve pahalılığa muhattap bırakılması kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Israrla dediğimiz gibi bu ülkede kaliteli ve ucuz internet ve haberleşme mümkündür yeter ki Telekomünikasyon Dairesi devreye konulsun.”