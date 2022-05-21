Telefon kabloları alındı, 3 kişi tutuklandı

Koruçam’da Telekomünikasyon Dairesi’ne ait telefon kablolarının çalınması olayıyla ilgili polisin ileri soruşturmasında, 3 kişi tutuklandı.
Polis bültenine göre, şubat-mart aylarında meydana gelen hırsızlık olayında, Koruçam'da, Telekomünikasyon Dairesine ait 500 metre uzunluğundaki zırhlı telefon kabloları bağlı bulundukları direkler üzerinden kesilerek hasara uğratıldıktan sonra çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen M.Ç.(E-39), E.Y.(E-23) ve G.K.(K-23) tutuklandı.
Polisin hırsızlık ve kasti hasar olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.