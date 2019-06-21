Telsim çalışanları kan bağışı yaptı

Telsim, ülkedeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak ve “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” çerçevesinde farkındalık yaratmak amacıyla şirket çalışanlarıyla Telsim Merkez Ofis önünde kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, Telsim çalışanlarının yanısıra, Telsim’den gelen Kan Bağışı ile ilgili sms bilgisini alan vatandaşlar da, Türk Kızılayı'nın Sağlık Bakanlığı’na hibe ettiği Mustafa Gürsoy Kan Bağış Otobüsü’nde kan bağışında bulundu.

TANPINAR: “KAN BAĞIŞI HERKESİN GÖREV VE ALIŞKANLIĞI OLMALI”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla, hasta insanların en çok ihtiyaç duydukları kanı temin edebilmeleri için Telsim ailesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin işbirliğinde kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Tanpınar; “Kan bağışlamak herkesin görevi olmalıdır. Kan vermek, sadece birkaç dakikamızı alıyor, fakat bizim için kısacık zaman dilimi, bu kana ihtiyaç duyan hastalarımıza bir ömür sağlayabilecektir. Bir tek insanın, bir tüp kan vermesi ile bir hayat kurtulacak. Bizler de bu düşünceyle, her yıl olduğu gibi bu yıl da anlamının büyüklüğüne çok inandığımız kan verme gönüllülüğü vesilesiyle, Telsim Ailesi olarak kan bağışında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Telsim’in, teknoloji firması olmasından dolayı, bu konuyla ilgili KAN VER CAN VER adlı kampanyası kapsamında da, Gönüllü Kan Bağışçısı olmak isteyenler için bir kısa sms hattının mevcut olduğunu belirten Tanpınar, “7283’e kısa mesajla kan grubunuzu ve bulunduğu bölgeyi bıraktığınız takdirde, sizin kan grubunuza ihtiyaç duyulduğu zaman size bir smsle bildirilerek kan vermeniz sağlanmaktadır” dedi.

Tanpınar, desteklerinden ve işbirliğinden dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ne ve çalışanlarına ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.