Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması ödülleri verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde “İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganı ile gerçekleştirilen ve 15 liseden 17 grubun katıldığı "Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması"nda derece giren öğrencilere ve okullara ödülleri, Telsim Ortaköy Genel Merkez Binası’nda düzenlenen törenle verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, Teknoloji ve Networkten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Bayram, öğrenciler, sorumlu öğretmenler ve velilerin katıldığı törende dereceye girenlere sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi.

-Uzun

Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Freezone yarışmasının ciddi ve kurumsal bir yarışma olduğuna dikkat çekerek, öğrencilere sağladıkları bu önemli deneyim için Telsim’e teşekkürler etti.

Zirveleri kendinin ve oğlunun da sevdiğinden bahseden Uzun, gençlerin istediği her şeyi başarabileceğini vurgu yaparak yarışmanın uzun soluklu olmasını diledi.

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, yarışmada ödül alarak dereceye giren tüm okulları ve öğrencileri tebrik etti.

Tüz, Telsim ailesi olarak, böyle güzel ve anlamlı bir yarışmayı düzenlemekten dolayı memnun olduğunu ve gençleri sahnede gördüğü zaman gururlandığını ifade etti.

-Tanpınar

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da ödül törenindeki konuşmasında öğrencileri ve sorumlu öğretmenleri Telsim Genel Merkez Binası’nda ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.

9. kez Freezone yarışmasını düzenliyor olmaktan ve her seferinde büyük bir heyecanla ve merakla izlediğini söyleyen Tanpınar, dereceye giren gençleri tebrik etti.

Bu yıl ilk kez verilen ödüller arasında, ‘‘Seyirci Özel Ödülü’’nü kazanan Yeşim Aytan’a JBL hoparlör verilirken, ‘‘Süper Cool Ödülü’’nü kazanan Türk Maarif Koleji (TMK) grup üyelerine ise Ortaköy Shop’ta kullanmak üzere 5 bin TL’lik hediye çeki takdim edildi.

Ödül töreninde, ‘‘En İyi İcra Performansı’’, ‘‘En iyi Sahne Performansı’’ ve ‘‘En iyi Orkestra’’ ödülünü kazanan okulların öğrencilerine, ayrıca bireysel kategoride ödül kazanan öğrencilere de cihaz ödülleri verilirken ikinci ve üçüncü gelen öğrenci ve gruplara da sertifika takdim edildi.