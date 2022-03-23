Telsim Freezone Liseler Arası Müzik Yarışması 29 Nisan’da

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen "Telsim FreeZone 8. Liseler Arası Müzik Yarışması", 29 Nisan’da gerçekleşiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okulların katılacağı yarışma için öğretmenler toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdür Vekili Cengiz Topel Uzun, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve sorumlu öğretmenler katıldı.

Bakanlık toplantı salonunda yer alan öğretmenler toplantısında, yarışmanın jüri üyelerinin kararlaştırılması ve yarışma sıralaması için kura çekimi yapıldı.

UZUN: “LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI CİDDİ BİR ORGANİZASYONDUR, BAKANLIK OLARAK BU YARIŞMADA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ.”

Liseler Arası Müzik Yarışması’nı, uzun yıllardır severek takip ettiğini ifade eden, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdür Vekili Cengiz Topel Uzun, “Liseler Arası Müzik Yarışması’nın, geçlerin yoğun ilgi gösterdiği ve bakanlık olarak çok önem verdiğimiz bir yarışma. Bu tarz yarışmaları daha yukarı çekmeye çalışmalıyız.” dedi.

Müzik ve sanat alanında çok yetenekli gençlerin olduğunu söyleyen Uzun, “Gençlerin böylesine kaliteli yarışmalarla kendilerini ifade etme yolu ve fırsatı bulduklarını görüyorum. Bu yarışmanın en iyi şekilde gerçekleşmesi için bakanlık olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz.” dedi.

Telsim ailesine de teşekkürlerini sunan Uzun, “Ne mutlu ki, Telsim gençlerin yeteneklerini sergileyecekleri böylesi profesyonel bir yarışma düzenliyor.” dedi.

TANPINAR: “NORMALLEŞME AŞAMASINDA, EĞİTİM BAKANLIĞI İLE BİRLİKTE İLK ADIMLARI ATMIŞ OLMANIN HEYECANINI YAŞAYACAĞIZ.”

Liseler Arası Müzik Yarışması projesini Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütüyor olmaktan oldukça mutlu olduğunu ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, “Liseler Arası Müzik Yarışması’nı iki seneden sonra yeniden yapıyor olmak bizi heyecanlandırıyor. 23 Nisan haftasında gerçekleştirilecek yarışmamız, Eğitim Bakanlığı nezdindeki diğer etkinliklerle birlikte yapılıyor olacak.” dedi.

Gençlere normale dönme noktasında olunduğunu gösteren etkinliklerin düzenlendiğinin altını çizen Tanpınar, “23 Nisan haftasına denk gelen yarışmamızla birlikte artık pandeminin kabuğunu kırmış olacağız ve normalleşme aşamasında Eğitim Bakanlığı ile birlikte ilk adımları atmış olmanın heyecanını yaşayacağız.” diye konuştu.

Yarışmada, "En İyi Orkestra", "En İyi Sahne Performansı", “En İyi İcra” "En İyi Kız Solist", "En iyi Erkek Solist", "En İyi Enstrüman Performansı" ve “Raif Denktaş Özel Ödülü” kategorilerinde ödüller verilecek. Kazananları bekleyen birçok sürpriz hediyenin yanında, birinci gelen orkestra için, stüdyoda kayıt ve klip çekimi ödülü de verilecek.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022, 13:39