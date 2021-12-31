Telsim’den özel çocuklara yeni yıl etkinliği

Telsim, Algım Özel Eğitim öğrencileri için yeni yıl etkinliği düzenledi. Rüstem Kitabevi’nin bahçesinde gerçekleşen yeni yıl etkinliğinde, Ezgi Bertiz’e eşlik eden çocuklar şarkılar söyleyip, dans ederek eğlenceli bir gün geçirdi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Algım Özel Eğitim Öğretmenleri ve Telsim Kurumsal İletişim Bölümü çalışanlarının katıldığı etkinlikte çocuklara ve gençlere eğlenceli anlar yaşatıldı. 2021 yılını geride bırakıp, yepyeni bir yıla girerken gerçekleşen etkinlikte, Algım Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinden oluşan Ritim Korosu da performanslarını sergiledi.

TANPINAR: “ALGIM ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ BİZİM İÇİN BİR AİLE”

Çocuklarla birlikte inanılmaz keyifli bir yıl başı etkinliği düzenlendiğini ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi tanpınar, “Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri ile eğlendik, hep birlikte şarkılar söyledik. Bu bizler için çok ayrıcalıklı bir gündü.” dedi. Çocuklara sahip çıkmanın çok önemli olduğunun altını çizen Tanpınar, “Çocuklarımıza ne kadar sahip çıkarsak, o kadar güzel bir geleceği yaratabileceğimiz konusunda hiçbir kuşkumuz yok. Algım Özel Eğitim Merkezi Bizim için bir aile.” Şeklinde konuştu.

KARADEMİR: “ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUKLARINA PAYDAŞ OLAN TELSİM AİLESİNE KURUMUMUZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM.”

“Algım özel eğitim merkezi öğrencileri için hazırlanan müzik ve dans etkinliği ile çok eğlenceli bir gün yaşayan özel çocuklarımızın mutluluklarına paydaş olan Telsim ailesine, Kurumumuz adına teşekkür ediyorum.” diyen Algım Kurucu müdürü Evren Karademir ise, “Özel gereksinimli çocuklarımızın herzaman yanında olan Telsim grubu ve değerli yöneticileri ile beraber yürüdüğümüz bu manevi yolun daha fazla özel çocuğa dokunarak ilerleyeceğini umut ederek yeni yılın öncelikle ülkemize ve tüm insanlara sağlık mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.” dedi.