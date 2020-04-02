"Temas bilgisini gizleyen ve hatalı bilgi verenler hakkında suç duyurusunda bulunduk"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koronavirüs testleri pozitif çıkan bazı kişilerin, kimlerle temas ettikleri konusunda yetkililerden bilgi gizledikleri ya da bilerek ve isteyerek hatalı bilgi verdiklerinin saptandığını açıkladı.

“Kimsenin toplumun sağlığıyla oynamaya hakkı yok” ifadesini kullanan Özersay, “Az önce itibariyle bahse konu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Cezası iki yıla kadar hapislik olan bu suçun işlendiği saptanırsa cezası da verilecek” dedi.

Özersay, konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:

“Bu işin şakası yok!

Covid 19 virüs salgınına karşı sağlık çalışanlarımız canla başla mücadele ederken testleri pozitif çıkan bazı kişilerin yetkililerden kimlerle temas ettikleri konusunda bilgi gizledikleri ya da bilerek ve isteyerek hatalı bilgi verdikleri saptanmış durumdadır. Bu sorumsuzluk cezasız kalamaz. Bugün Başsavcımız ile görüştüm. Gerekli incelemeyi de yaptık. Az önce itibariyle bahse konu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Cezası iki yıla kadar hapislik olan bu suçun işlendiği saptanırsa cezası da verilecek. Kimsenin toplumun sağlığı ile oynamaya hakkı yoktur.

Ceza Yasası Mad. 190: “Hayata tehlikeli olan bulaşıcı bir hastalığın yayılmasına yol açma olasılığı bulunan veya bulunduğunu bildiği veya bulunduğuna inanması için sebebi olan herhangi bir yasadışı veya ihmalkar bir davranışta bulunan herhangi bir kişi” yasaya göre suç işlemiş olur.”