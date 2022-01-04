Temaslı olan sağlık çalışanlarının çalışma zorunluluğuyla ilgili karara tepki

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Sağlık Bakanlığı'nın temaslı olan sağlık çalışanlarının çalışma zorunluluğuyla ilgili kararını eleştirdi.

Çakıcı, “Sağlık Bakanlığı'nda bilim ve akıl kaybolmuştur" iddiasında bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Aziz Karaaziz'in sunduğu Manşet+ Seçim Özel programında konuşan Çakıcı, 23 Ocak seçimlerine doğru ilerlerken TKP'nin denenmemiş tek parti olduğunu, halkın yararına plan ve projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.



Ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçildiğini dile getiren Çakıcı, TKP'nin 5 önerisiyle ilgili bilgi verdi.Öncelik verecekleri konuların başında ekonomik sorunların geleceğinin altını çizen Çakıcı, "Biz orta direğin, dar gelirlinin ezilen halkın partisiyiz. Eğer bu ülkede onurlu dik duran insanlar varsa onların yeri TKP'dir" dedi.Çakıcı, temaslı sağlık çalışanlarına getirilen çalışma zorunluluğuyla ilgili karara değinerek, şunları kaydetti:“Sağlık Bakanlığı temaslı olan çalışanların sıfırıncı, beşinci ve onuncu gününde tahlil yapmalarını ancak görevlerine de devam etmelerini emrediyor. Tıbba uymayan, bilimle alakası olmayan kararlar veriyor. Aslında bu cinayete teşebbüstür. Çünkü temaslı bir sağlık çalışanı bu test yapılan günler arasında pozitifleşirse ta ki yeni test yapılana kadar tespit edilemeyeceği ihtimali çok yüksek olduğu için, diğer sağlık çalışanları ve orada olan hastalar hem de yoğun bakımda olanlar maalesef pozitif olacaklardır. Eğer orada ağır hastalar da varsa ölümle burun buruna kalacaklar ve hayatlarını kaybetme durumu ile karşılaşılabilecektir”