Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, gıda işi yapan tüm işletmelerin kayıt altına alınması gerektiğini açıkladı

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, gıda işi yapan tüm işletmelerin kayıt altına alınması gerektiğini, “İşletme Kayıt Belgesi” olmadan gıda işi yapan tüm işletmelerin suç işlemiş sayıldığını ve bu işletmelere asgari ücret tutarında para cezası uygulandığını açıkladı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İşletme Kayıt Belgesi olmayan veya İşletme Kayıt Belgesi’nin süresi dolan işletmelere, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi arşivine bir dilekçeyle başvurma çağrısında bulunuldu.

Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası uyarınca belirlenen kriterleri karşılayan ambalajlanmış kaynak suyu ve içme suyu işletmecileri için de üretim ve satış izni düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu konuda işletmecilerin dikkatli olması istendi.

Açıklamada, 2021’den itibaren yasal süreçlerini tamamlayıp, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından kayıt altına alınan su işletmelerin “Kabaran Kaşot İşletmeleri Ltd. – Yeşilırmak Su; Cypri Cola Co. Ltd.- Evsu; Hediyem Su Ltd- Hediyem Su; Narin İyci Su (Enver İyci)- Narin Su; Selim ve Oğlu Co. Ltd- Aquafresh”