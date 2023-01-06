Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin sivrisinek kontrol programı devam ediyor

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, sivrisineklerle bulaşan hastalıkların önlenmesi kapsamında sivrisinek kontrol programının devam ettiğini, sivrisinek mücadele programını geliştirmek için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, Sivrisinek Mücadele Programı’nı geliştirmek ve adadaki hastalık riskini ortadan kaldırmak amacı ile 2022 sezonu itibarıyla başlayan çalışmalar çerçevesinde uzmanlar tarafından mücadele ekiplerine, geçen aylar içerisinde “Sivrisineklerden Bulaşan Hastalıklar, Hastalıklarla Savaş ve Sivrisinek Mücadelesi” konularında eğitim verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin uzmanlarla birlikte bölgesel riskleri belirlemek ve mücadeleyi geliştirmek için saha gözlem ve tespit çalışmaları gerçekleştirdikleri aktarılırken, bu çalışmalardan bulgular elde edildiği, geçen hafta içerisinde Girne bölgesinde Asya Kaplan Sivrisineği tespitini paylaştıkları anımsatıldı.

- “Bölgede bilgilendirme broşürü dağıtıldı, birikmiş suların boşaltılması sağlandı”

Açıklamada, Asya kaplan sivrisineğinin tespit edildiği bölgede tuzak kurma çalışması yapıldığı ve personel tarafından kapı kapı dolaşarak halka bilgilendirme broşürü dağıtarak evlerin kapısında olan birikmiş suların boşaltılmasının sağlandığı kaydedildi.

Tüm bu çalışmalara ek olarak sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi amacı ile dünyadaki son gelişmelerin daire tarafından takip edildiği ve yenilikçi mücadele stratejileri ile programın geliştirildiği belirtilen açıklamada, hastalık taşıyan sivrisineklerin uçmadan üreme kaynağında önlenebilmesi amacıyla halk ve paydaşlarla işbirliği arzusu içerisinde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Dairemiz, hastalıkları önleme sorumluluğunun bilincinde olup, bu kapsamda tüm bilimsel gelişmeleri takip etmektedir. Sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi görevimizi layıkıyla yapmak için yıl boyunca, durmadan sivrisinek mücadelesi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.