Girne Belediyesi tarafından Özyalçın Şirketler Grubu iş birliğinde ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) katkılarıyla, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde "Dilimiz sevgi, parmaklarımız sesiniz olsun" sloganıyla düzenlenen Temel Seviye Türk İşaret Dili Kursu’na katılan kursiyerler katılım belgelerini aldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Özyalçın Şirketler Grubu Direktörleri Yağmur ve Yaprak Özyalçın’a, KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru’ya, Türk İşaret Dili Eğitmen ve Tercümanı Dr. Aslı Önay Akçay’a da birer teşekkür plaketi takdim etti.