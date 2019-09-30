Temmuz ayında işlenen cinayet ile ilgili aranan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da temmuz ayında okullar yolu üzerinde, Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında aracının bagajında ölü olarak bulunan Obasanjo Adeola Owoyal’ın öldürülmesiyle ilgili aranan E.S.O. (E-28) tespit edilerek tutuklandı.

DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araçtan 2 bin 700 TL para çalan E.Y. (E-36) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin ileri soruşturmasında E.Y.’nin 22-23 Eylül tarihleri arasında Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinin kapı camını kırarak içerisinden 100 TL ile 70 Euro nakit para, 164 paket tütün, 72 adet farklı tarihlerde çekilmiş amorti kazanmış piyango biletlerini çalarak; 6 adet amorti isabet etmiş piyango biletini Girne’de faaliyet gösteren başka bir iş yerine verip 120 TL alarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün H.M.D. (E-49), Para Kambiyo Yasasına aykırı hareket ederek 8 bin Euro, 5 bin 700 ABD doları ve 16 bin Türk Lirası nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.