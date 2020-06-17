Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifinde  yeni dönem

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi yeni dönem yönetim kurulu ilk ziyaretini Girne belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye yaptı.

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile yapılan görüşmede Zeytinlik’i ilgilendiren konular ile , doğa ve çevre ile ilgili yapılabilecek iş birliği konuları ele alındı.

Açıklamaya göre yeni yönetimin görev dağılımı da şu şekilde gerçekleşti:

Yönetim Kurulu:

1. Kenan Denizkan - Başkan

2. Süleyman Vehbi - Sekreter

3. İsmail Ayoğlu - Sayman

4. Gürcan Bayramoğlu-Halkla İlişkiler

5. Mehmet Can-Teknik konular İmar

6. Mahmut Oral-Örgütlenme

7. Semra sami Öz-Proje geliştirme

8. Aysun Pekşen- Proje geliştirme

9. Çiğdem Yücel Proje geliştirme



Denetleme Kurulu’nda ise şu isimler örev yapacak

Ersel Baflıgil-Başkan

Orkun Pekşen, Beyzade Karayalçın, ; Cemaliye Bafligil; Arzu Cankoy (Üye)