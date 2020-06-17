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Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifinde  yeni dönem

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifinde  yeni dönem
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Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi  yeni dönem yönetim kurulu ilk ziyaretini Girne belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye yaptı.

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile yapılan görüşmede Zeytinlik’i ilgilendiren konular ile , doğa ve çevre ile ilgili yapılabilecek iş birliği konuları ele alındı.

Açıklamaya göre yeni yönetimin görev dağılımı da şu şekilde gerçekleşti:

Yönetim Kurulu:

1.    Kenan Denizkan - Başkan
2.    Süleyman Vehbi - Sekreter
3.    İsmail Ayoğlu - Sayman
4.    Gürcan Bayramoğlu-Halkla İlişkiler
5.    Mehmet Can-Teknik konular İmar
6.    Mahmut Oral-Örgütlenme
7.    Semra sami Öz-Proje geliştirme
8.    Aysun Pekşen- Proje geliştirme
9.    Çiğdem Yücel Proje geliştirme


Denetleme Kurulu’nda ise şu isimler örev yapacak
Ersel Baflıgil-Başkan 

Orkun Pekşen,  Beyzade Karayalçın, ; Cemaliye Bafligil; Arzu Cankoy (Üye)

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