Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifinde  yeni dönem

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi yeni dönem yönetim kurulu ilk ziyaretini Girne belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye yaptı.
Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile yapılan görüşmede Zeytinlik’i ilgilendiren konular ile , doğa ve çevre ile ilgili yapılabilecek iş birliği konuları ele alındı.
Açıklamaya göre yeni yönetimin görev dağılımı da şu şekilde gerçekleşti:
Yönetim Kurulu:
1. Kenan Denizkan - Başkan
2. Süleyman Vehbi - Sekreter
3. İsmail Ayoğlu - Sayman
4. Gürcan Bayramoğlu-Halkla İlişkiler
5. Mehmet Can-Teknik konular İmar
6. Mahmut Oral-Örgütlenme
7. Semra sami Öz-Proje geliştirme
8. Aysun Pekşen- Proje geliştirme
9. Çiğdem Yücel Proje geliştirme
Denetleme Kurulu’nda ise şu isimler örev yapacak
Ersel Baflıgil-Başkan
Orkun Pekşen, Beyzade Karayalçın, ; Cemaliye Bafligil; Arzu Cankoy (Üye)