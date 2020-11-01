Alüminyum tenekelerin toplanarak satılması ve gelirin çocuk hastanelerine bağışlanmasını içeren Teneke Çocuk projesinin 11’inci etkinliği, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde dün yapıldı.

Yeşil Barış Hareketi’nden verilen bilgiye göre, 11’inci etkinlik, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Organize Sanayi Bölgesi Teknik Servis Birimi’nde yer alan toplama alanında yapıldı.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, her bölgede toplanan alüminyum tenekelerin satışından elde edilen gelirin o bölgedeki hastanenin çocuk bölümüne bağışlandığını ve projenin isminin de bundan dolayı Teneke Çocuk olduğunu söyledi.

Proje ile amaçlarının toplumu geri dönüşüm bilincine hazır duruma getirmek olduğunu belirten Tel, “Toplama alanı denilen çöplük gibi yerlerde ve Güngör’de atık miktarını azaltmak istiyoruz. Bu nedenle, geri dönüştürülebilecek her şeyin geri dönüşüme gitmesini talep ediyoruz” dedi.

Yeşil Barış Hareketi Kurumsal İletişim Sorumlusu Tuğberk Kaya ise, “Lefkoşa bölgesinde bulunan toplama kafeslerine atılan metallerin ayrıştırma merkezine götürüldüğünü, alüminyum ve metallerin ayrıştırılmasının ardından preslendiğini kaydetti.

Kaya, “Proje kapsamında çevre farkındalığını artırarak, geri dönüşümün ülkemizde de yapılabilir olduğunu göstermek ve sürdürülebilir bir katı atık politikasının temellerini oluşturmak için 2014 yılında başlattığımız projemizi hala gönüllülerimizle birlikte yürütmekteyiz.” dedi.