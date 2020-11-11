Tepebaşı-Kalkanlı bölgesine yarın fidan dikilecek

Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde yarın Tepebaşı- Kalkanlı bölgesinde “Bir Nefes” adlı fidan dikimi yapılıyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye’de geçen yıl düzenlenen etkinliğin kapsamı bu yıl genişletilerek, KKTC de dahil olmak üzere, 30 ülkenin eş zamanlı katılımıyla yarın ağaç ekilecek. Tepebaşı- Kalkanlı bölgesinde Mayıs ayında çıkan yangında yanan sahada yer alacak fidan dikimi saat 10.00’da başlayacak. Etkinlikte, harup ve zeytin fidanları dikilecek.