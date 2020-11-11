Terzioğlu anıldı

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu Said Arif Terzioğlu, ölümünün 32’nci yıldönümünde anıldı.

Terzioğlu’nun mezarının İstanbul’da olması nedeniyle geleneksel anma etkinliği ailenin Beylerbeyi’ndeki evinde yapıldı.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu ile kızı Hande Terzioğlu’nu evlerinde ziyaret etti.

TERZİOĞLU: “TAK, ONUN HAYATININ PARÇASI DEĞİL, HAYATIYDI”

Seder Terzioğlu, Said Terzioğlu’nun TAK’ı Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak için çok zor şartlarda kurduğunu söyleyerek, “TAK, onun hayatının parçası değil, hayatıydı. Ajansa hayatını verdi” dedi.

Eşinin çok çalıştığını, dönemin şartları nedeniyle neredeyse birbirlerini göremediklerini belirten Seder Terzioğlu, Terzioğlu’nun TAK’ı adeta yoktan var ettiğini söyledi.

Seder Terzioğlu, gençlerin bugünlere nasıl gelindiğini bilmesini gerektiğini de söyleyerek, öğrenmek için okumak gerektiğini ifade etti ve okumaktan hiç vazgeçmediğini vurguladı.

GÜRDALLI: “TERZİOĞLU’NUN EMEKLERİ VE HİZMETLERİ ASLA UNUTULMAYACAK”

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, TAK’ın kurucusu Said Terzioğlu’nu 32’nci ölüm yılında saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.

Ülkenin resmi haber ajansı olan TAK’ın zor şartlarda kurulduğunu kaydeden Gürdallı, “Said Terzioğlu’nun emekleri ve hizmetleri asla unutulmayacak. Ona layık olmak için çalışıyoruz” dedi.

SAİD TERZİOĞLU KİMDİR?

1922’de İstanbul’da doğan Said Terzioğlu, gazeteciliğe genç yaşlarda başladı ve Yeni Gün gazetesini çıkardı. Terzioğlu daha sonra meslek hayatına Ankara’da devam etti. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi’nde parlamento ve savaş muhabirliği yaptı. Aynı gazetede, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmeni olarak da görev aldı.

1958 ve 1963 yıllarında Kıbrıs’a savaş muhabiri olarak gelen Terzioğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın görevlendirmesiyle 21 Aralık 1973’te Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) kurdu ve 6 yıl boyunca müdür olarak görev yaptı. Terzioğlu, daha sonra, vefat ettiği 11 Kasım 1988’e kadar, Denktaş’ın özel basın danışmanlığını yürüttü.

Türkiye’de Parlamento Muhabirleri Derneği’nin yanısıra, 1974’ten sonra Kıbrıs Kızılay Derneği ile Kıbrıs Türk Donanma Vakfı’nı da kuran Terzioğlu, meslek hayatında çok sayıda ödülün sahibi olmuştu.