Test başvuru sisteminden artık test raporları da alınabilecek

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı Covid-19 test başvuru sisteminden artık test raporları da alınabileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, https://basvuru.lab.gov.ct.tr/?signup=true adresine giren kişilerin Covid-19 test sonucu sorgulama bölümüne girerek, kimlik/pasaport, kayıtlı telefon numarası, önceden gönderilmiş şifre veya doğrulama kodu ile giriş yapıp, sonuç alabilecekleri belirtildi.