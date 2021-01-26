Teşvik belgesi alan yatırımlar açıklandı

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Mustafa Serçelik 2020 yılında 47/2000 sayılı Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımları açıkladı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2020 yılındaDevlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından sağlık,sanayi ve turizm alanlarında 13yatırım projesineTeşvik Belgesi verildi.

Bu yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomisine üretim, katma değer ve istihdam katkısı sağlanacağı belirtildi.

Bu 13 projenin 2 adeti sağlık, 5adeti sanayi ve6adeti deturizm sektörüne yönelik yatırımlar olduğu açıklandı.

2020 yılında verilen 13Teşvik Belgesi sonucunda tamamlanacak yatırımlarla yaklaşık %4’ü sağlık, %8’i sanayi ve %%88’i turizm olmak üzere 1,139,747,735.-TL tutarında bir sabit sermaye yatırımı hayata geçmiş olacak.

Bu 13 yatırımın 8 adeti Lefkoşa’da, 1 adetiGazimağusa’da,4adeti Girne’de gerçekleşecek.

Bu yatırımların hayata geçmesiyle 1,053 yeni istihdamın sağlanması öngörüldüğü ve 6 turizm projesiyle sektöre 1,572 yeni yatak ilave edilmesi planlanlandığı bilgisi verildi.