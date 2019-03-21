Thalassaemia Derneği’nden Kızılay'a ziyaret

Thalassaemia Derneği’nden Kızılay'a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği’nden  (KKTKD) bir heyet Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ni ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nden yapılan açıklamaya göre ziyareti gerçekleştiren heyette  Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu  ve dernek yetkililerinden Mustafa Tuncel  Kuzey yer aldı.

KKTKD Başkanı Bülent Çıraklı ve Genel Sekreter Can Çağrı Çelik ile bazı Dernek yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda kan bağışları hakkında görüşülerek toplumsal faydayı yükseltmek için ortak çalışma alanları hakkında görüşüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Akıncı, down sendromlu gençlerle biraraya geldi
Akıncı, down sendromlu gençlerle biraraya geldi
  1. Kıbrıs
﻿