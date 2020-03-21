Thalassamia Derneği: "Kan bağışı tamamen durabilir"

Thalassamia Derneği, koronavirüsle mücadele çerçevesinde atılan bazı adımların aksayan kan bağışlarını tamamen durdurabileceğini belirtti.

Yapılan açıklamada “Sağlık Bakanlığımızın ve Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu tedbirler sonucunda virüsün bulaşmasını en azda tutmak için tedbirler alırken risk altında bulunan kronik hastalığı olan Thalasaemialıların da korunması çok önemlidir” denildi.

Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ancak gördüğümüz kadarıyla Nalbantoğlu hastanesinin karantina hastanesine dönüştürülmesi ile zaten duran ve aksayan kan bağışları tamamen bitecektir.

Bu asla kabul edilemez bir olaydır. Yıllardır düzenli tedavi alan bizler bu şekilde riske atılamaz. Bakanlığımızın ve Başbakanımızın bu kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyor ve sağlık alanında görev yapanların uyarılarını dikkate almasını bekliyoruz. Başta thalasaemialılar ve tüm halkın virüse bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla karantina bölgesi olarak Nalbantoğlu hastanesinin dışında bir merkeze taşınması en doğru karar olacaktır. Bu yanlış karardan biran önce dönülmesi halkımızın ve bizlerin korunması açısından önemlidir.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2020, 22:35