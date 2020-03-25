The American Future College eğitimlerine eksiksiz devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren TheAmericanFutureElementary ve Pre-school ve AmericanFutureCollege’de de eğitimler online olarak devam ediyor.

Eğtimlerin online olarak hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan TheAmericanFutureElementary ve Pre-school Müdürü Sevim Kayıkçı; “Eğitimimiz whatsapp ve googleclassroom üzerinden aralıksız devam ediyor. Öğretmenlerimiz geri dönütleri alıp kontrol ediliyor . Yanlışlar tekrar geri gönderilip doğrusu isteniyor. Bu dönemi en az ayıpla tamamlamaya çalışıyoruz. Tüm sınıf ve branş öğretmenlerimiz bu sürece katkı koyuyor. Tüm öğretmenlerimize ve eksiksiz eğitime katılan öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim. En kısa zamanda öğrencilerimize ve okulumuza kavuşmak dileğindeyiz. Öğrencilerimizle her gün ders sonrası ortak mesaj olarak sağlıkta kal, evde kal diyoruz. Bu süreci onlara da en az hasarla atlatacağımızı anlatıyor, gerek eğitimden gerekse öğretmenlerinden ve arkadaşlarından geri bırakmamaya çalışıyoruz” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİMDE OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ ÖNEMLİ ŞART ”

GAÜ Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren AmericanFutureCollege Müdürü Aysu Balkanlar; “Online kurslar sayesinde öğrencilerimizle yakın diyalog içerisindeyiz. Öğretmenleri ile birlikte müfredatı takip edip, yeni konular işliyoruz. Bu durum sürecinde öğrencilerimizin eğitimleri etkilenmemesi için onları destekliyoruz. IGCSE ve A Level sınavlarına girecek olan öğrencileri mağdur etmemek için British Council ile iletişim içerisindeyiz. Bu pandeminin bizi aşırı etkilememesini ümit ediyor, normal hayatlarımıza dönmeyi umuyoruz. Bu süreçte sporcularımızda kendilerine verilen programlarla sporlarına evde devam ediyorlar. Her alanda varlığımızı sürdürüyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 15:43