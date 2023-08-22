The Times yazdı: “Ruslar Avrupa'da yeni bir hayata başlamak için Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapıyor”

Dünyanın en saygın yayın organlarından The Times, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bir habere yer verdi.

Haberde birkaç yıl önce Yeni İskele’nin sakin bir sahil köyü olduğu ancak Rus akınına uyum sağlayacak yeni gelişmeler ortaya çıktığı belirtilirken Kuzey Kıbrıs'ta güneşin kavurduğu bir ovada serap gibi yeni bir şehir yükseldiği yazılıyor ve “Yeni İskele o kadar hızlı ortaya çıktı ki yerli halk bile gittiğinde kayboluyor.” deniliyor.

Kazıcılar ve kamyonların , tamamlanmamış yollara toz saçtığı ifade edilen haberde eski ve alçak evlerin arasından 12 katlı kulelerin dev gibi büyüdüğüne vurgu yapılıyor.

Billboard reklamlarında ise satılık evler ilanlarının artık Kiril ve bazen de Farsça kullanıldığına değinilirken: “Beş yıl önce Yeni İskele şirin bir sahil köyüydü fakat şimdi Kuzey Kıbrıs'ın yeni uluslararası topluluğunun kalbi oldu.” açıklaması yer alıyor.

Haberin KKTC’ye taşınan Ruslar ile ilgili bölümünde ise şu ifadeler yer alıyor:

“50.000 Rus, Başkan Putin'in seferberliğinden kaçınmak veya yaptırımlardan kaçınmak için buraya taşındı. Kremlin bu ay bir konsolosluk hizmetleri ofisi açma niyetini açıkladı ancak tam diplomatik tanınma ilan etmekten kaçındı. Kuzey tarafı tanınmadığı için hala uluslararası alanda benzersiz bir konuma sahip bir ülke olarak görülüyor. Kuzey Kıbrıs yaptırım altında değil, yabancılar ziyaret edebilir, mülk satın alabilir ve ticaret yapabilir.

İngilizlere güneyde Yüksek Komisyona bağlı konsolosluk hizmetleri sunulduğu bilgisi verilen haberde, Kuzey Kıbrıs'a Türkiye dışında direkt uçuş bulunmadığı ve Kuzey Kıbrıs'ı tanıyan tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekiliyor.

Haberin devamında şu ifadeler var:

“Ekonomik açıdan kumarhanelere ve özel üniversitelere dayanıyor; ABD Dışişleri Bakanlığı kara para aklama ve kaçakçılığa karşı uyarıda bulunuyor. Yunanca konuşulan güney, AB üyesi olarak tanınıyor, ancak yolsuzluk skandalları ve Rusların Avrupa vatandaşlığı almasına olanak tanıyan pasaport satışları nedeniyle lekelenmiş durumda. Yaptırım uygulanan ülkelerin vatandaşları Kuzey Kıbrıs'ta mülk satın alırken herhangi bir engelle karşılaşmıyor; bölgedeki bankalar uluslararası Swift sisteminin bir parçası değil ve Ankara üzerinden faaliyet gösteriyor. Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulamadı ve binlerce Rus vatandaşı, işletmesi ve hatta yaptırım uygulanan kişiler oraya ve Kuzey Kıbrıs'a akın etti. Rusya doğrudan uçuşları düşünüyor ve bu iş dünyası ve adanın politikacıları için bir nimet. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası tanınmanın genişletilmesi için baskı yapıyor.”