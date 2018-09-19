THODOSİS PİERİDİS ANISINA MARTİNENGO BURCU ÇİFTE MAZGALLAR’DA ŞİİR GECESİ DÜZENLENİYOR

Tefkros Anthias ve Thodosis Pieridis’in 50. ölüm yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Mağusa İnsiyatifi ile AKEL Merkez Komitesi Kültür Bürosu, Thodosis Pieridis anısına bir şiir gecesi organize edecek.

Thodosis Pieridis’in “Mağusa Surlarında Gündüz Hayalleri” adlı şiir antolojisinden esinlenerek düzenlenecek etkinlik, 21 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Mağusa’daki Martinengo Burcu Çifte Mazgallar’da gerçekleştirilecek.

Girişin ücretsiz olacağı etkinlikte, Pieridis’in şiirleri okunacak ve şiirlerinden bestelenen şarkılar Dali Belediyesi Korosu tarafından seslendirilecek.

Etkinliğin açılış konuşmasını, AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Mağusa İnsiyatifi sözcülerinden Serdar Atai ve Thodosis Pierides’in yeğeni Maria Pieridu yapacak