THY uçağı Ercan’a acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Amman seferini gerçekleştiren yolcu uçağı Lefkoşa’ya acil iniş yaptı.

TK814 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere 02:00 sularında İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapan Türk Hava Yolları uçağında 11 aylık bir bebeğin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle uçuş ekibi KKTC’ye acil iniş kararı aldı. Ercan Havalimanı’na iniş yapan uçakta rahatsızlanan bebeğin havale geçirdiği ve vücudunda morarma olduğu belirtilirken iniş sonrasında duruma sağlık ekibi müdahale etti.

TC-JSZ kuyruk tescilli uçak, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tekrardan havalanarak seferini tamamlamak üzere Amman’a hareket etti.