Ticaret Odası, Fuat Oktay ile görüşecek

Ankara’da bulunan Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetinin, bugün saat 15.00’te Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edileceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, heyetin, dün akşam Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen toplantıya ve iftar yemeğine katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Gürsel Baran başkanlığındaki ATO yöneticileri ile yapılan görüşmelerde özellikle ekonomik hayatın canlandırılması için kısa zamanda sonuç verebilecek önlemlerin neler olduğunun tartışıldığı ifade edildi.

KTTO açıklamasında, Ankara’da bulunan KTTO heyetinin, dün de Türkiye Ticaret Bakanlığında temaslarda bulunarak, iki ülke arasındaki ticareti ve iş ilişkilerini geliştirmeyi değerlendirdiği, bu görüşmede KKTC ekonomisinin büyümesi için yapılması gerekenler, enerji ve ulaşım sorunlarının da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, heyetin bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde yapılacak görüşmeler sonrasında adaya dönmesi beklendiği ifade edildi.