Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi üyelerine yönelik ağ kurma etkinliği düzenledi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Konseyi, Estonya’dan Cronimet Nordic OÜ Yönetim Kurulu Üyesi Eva Pedjak’ı ağırladığı bir söyleşi ve ağ kurma etkinliği organize etti.
KTTO Kadın Girişimciler Konseyi üyelerinin katılımları ile interaktif bir ortamda gerçekleşen söyleşinin ardından Pedjak, Konsey ile irtibatlarını sürdürmekten, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
KTTO Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç ise Eva Pedjak’ın kadın girişimci olarak başardıklarını görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, kültürler arası paylaşımların önemine vurgu yaptı.