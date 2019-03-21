Ticaret Odası'ndan DP'ye ziyaret

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Demokrat Parti (DP)’yi ziyaret ederek ‘Kamu Reformu’ diye bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısına ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

DP Genel Merkez binasında gerçekleşen görüşmeye DP Genel Sekreteri Afet Özcafer başkanlık etti. DP Genel Başkan Yardımcısı Okyay Sadıkoğlu ve diğer yetkililer ziyarette hazır bulundu.

DENİZ

Uzun zamandan bu yana gerek kamu personeli, gerekse halkın kamudaki verimsizlikten şikâyetçi olduğuna değinen KTTO Başkanı Turgay Deniz, bu yasa tasarısının hayat bulması halinde kamuda verimin artacağına olan inancını dile getirdi.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın söz konusu yasa tasarısına ilişkin istikrarlı ve kararlı duruşunu takdir ettiklerini belirten Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak da tasarıya tam destek verdiklerini söyledi.

Deniz; “bugün ülkemizde özellikle kamunun düzensiz ve verimsiz yapısı özel sektörü de olumsuz yönde etkilemekte, ekonomiyi ve toplum yapısını bozmakta. Kısacası bu verimsizliğin kötü neticesinde hepimiz nispetimizi almaktayız” dedi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın söz konusu yasa tasarısı hakkındaki görüş ve önerilerini de içeren raporunu DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a iletilmek üzere, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’e sundu.

ÖZCAFER

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)’nın ülkenin en saygın kurumlarından biri olduğunu dile getirerek söze başlayan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısına ilişkin odanın görüşlerinin de bu bağlamda son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Kamu Reformunun ülke istikrarı için son derece önemli olduğunu belirten Özcafer; “yıllardır ülke olarak hepimizin beklediği kamunun daha verimli, daha şeffaf, daha denetlenebilir hale gelebilmesi, personelin iyi yöneticiye kavuşabilmesi, aynı zamanda vatandaşında daha iyi hizmet alabilmesi. İşte söz konusu bu yasanın hayat bulması ekonomimize de olumlu yansıyacaktır” dedi. Özcafer, gerek hükümet, gerekse DP yetkilileri olarak bu konuda kamuoyunu bilgilendirdiklerini söyledi.

Kamu Reformu yasası için uzun yıllardır mecliste çalışmalar yapıldığını, birçok partinin ve diğer tüm paydaşların katkı koyduğunun altını çizen DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ancak istikrarsız giden hükümetler ve beraberinde gelen erken seçimler neticesinde bugüne kadar hayat bulmadığını ancak şimdi mevcut iktidarın bu konuda oldukça kararlı olduğunun bilinmesini istedi.

Özcafer; “şimdi mevcut dörtlü koalisyondaki tüm siyasi partinin genel başkanları da bu yasanın geçmesi için hem fikirdir. Siyasi irade ortaya koymuşlardır. O açıdan biz umutluyuz” diye konuştu.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, söz konusu yasa tasarısının muhakkak eksiklerinin olabileceğini, bu yönde tüm paydaşlarının görüşünün alınarak komitede görüşüleceğini ve ivedi bir şekilde yapılacak çalışmaların sonlanmasını beklediklerini belirtti.