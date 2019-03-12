Ticaret Odası, tasarıyı değerlendirdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ancak bir ilk adım olarak değerlendirilebileceğini kaydederek, “Bu adımın önemli eksikliklerinden birisi ise, kamudan hizmet almayı bekleyen yurttaşlara veya onların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarına kamu hizmetlerini denetleyecek ve değerlendirilecek kurumlar içinde yer verilmemiş olmasıdır” açıklaması yaptı.

Konuyla ilgili KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan birisinin, kamu yönetiminin “etkinsizliği” ve “verimsizliği” olduğu ifade edildi.

Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın, kamu yönetiminin etkinliğinin sağlanması hedefi doğrultusunda atılan ciddi bir adım olarak değerlendirildiği açıklamada, “Bu tasarı ile kamu yönetimine esneklik kazandırılabileceğine ve çalışma disiplininin sağlanabilmesi için yeni olanaklar elde edileceğine inanmaktayız” denildi.

Açıklamanın devamında, tasarının kamudan hizmet almayı bekleyenlerin sorunlarına tam anlamı ile çözüm getirmeyeceği düşüncesi de ortaya kondu.

“Kamudan aldığımız hizmetlerin etkinliğinin sağlanması, kamu yönetiminin sadeleştirilmesine; gereksiz daire veya kurumların tasfiye edilmesine veya bazı daire veya kurumların birleştirilmesine ve hizmetlerin elektronik ortamlara taşınarak hizmet verilmesine bağlıdır” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu bağlamda, kamu görevlilerinin çalışma şekilleri ile hak ve menfaatlerini düzenleyen bu tasarının yasallaşmasının ancak bir ilk adım olarak değerlendirmek gerekmektedir.

Bu adımın önemli eksikliklerinden birisi ise, kamudan hizmet almayı bekleyen yurttaşlara veya onların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarına kamu hizmetlerini denetleyecek ve değerlendirilecek kurumlar içinde yer verilmemiş olmasıdır. Gerçek bir denetim ve değerlendirme için hizmet alan durumunda olan kuruluşların temsilcilerinin ilgili kurumlarda yer alması temel bir gerekliliktir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, bu tasarı ve daha genel olarak kamu reformu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, görüşlerimizi kamuoyu ve yetkililer ile paylaşmaya devam edeceğiz.”