"Ticaret odası yasası tadil edilmeli”

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yasası’nın güncelliğini yitirmiş bir yasa olup tüketicileri mağdur etmekten başka bir işe yaramadığını ileri sürdü.

Işık yazılı açıklamasında, Tüketiciler Derneği’ne Ticaret Odası üyesi iş insanlarından gelen şikayetlerin çözümünde Ticaret Odası’nın hiçbir katkısı olmadığını ve dernekleriyle işbirliği yapacak sorumluluk gösterilmediğini savundu.

Işık, Ticaret Dairesi’nden ithalat izni alabilmek için Ticaret Odası’ndan 1400 TL yıllık üyelik belgesi almanın yasal zorunluluk olduğunu kaydetti ve tüketicilere ithalatla yaşatılan mağduriyetlere karşı Ticaret Odası ve yasasında üyelerini denetleyecek hiçbir disiplin ve yükümlülük bulunmadığını iddia etti.

Ticaret Odası’nın yasası uyarınca tüketici hakları ve yasaları hakkında üyesi iş insanlarını bilgilendirmemesi neticesinde tüketicilerin ciddi surette mağdur edildiğini savunan Işık, Tüketiciler Derneği’nin sınırlı olanakları ile tüketici taleplerini zamanında karşılamakta yetersiz kaldığını kaydetti.

“TİCARET ODASI YASASI TADİL EDİLMELİ”

Işık, “Ticaret Odası’nın üyelerinden kaynaklanan tüketici sorunlarının kurumsal düzeyde Tüketiciler Derneği ile paylaşımını düzenleyecek Ticaret Odası Yasası’nın tadil edilmesi için derneğimiz Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı önemle uyarmaktadır” ifadelerine yer verdi.