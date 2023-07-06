Ticaret Odası’ndan asgari ücret açıklaması

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), asgari ücretin vergiden muaf olacak şekilde belirlenmesi, Gelir Vergisi muafiyet ve matrah dilimlerinin asgari ücret artışına paralel olarak Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenmesi ve sosyal sigorta prim desteği başta olmak üzere istihdamın korunmasına yardımcı olacak önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Odadan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağırma hazırlıkları yaptığına işaret edilerek, asgari ücretin ne olması gerektiği ile ilgili çeşitli görüşlerin kamuoyu ile paylaşıldığı ifade edildi.

Asgari ücret tartışmaları başlamışken halk, işçi ve işveren kuruluşları ile komisyon üyelerinin dikkatinin, enflasyonun gelir dağılımını bozucu etkilerine çekmek istendiği kaydedilen açıklamada, “bu etkilerin farkında olan hükümetin, halkı ve işletmeleri yüksek enflasyondan korumak için gerekli önlemleri ivedilikle alması gerektiği” belirtildi.

Yüksek enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı nedeniyle çalışanların alım gücünün korunmasını sağlamak bakımından asgari ücretin günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesinin, atılması gereken adımlardan sadece bir tanesi olduğu ifade edilen açıklamada, asgari ücretin yükseltilmesinin çalışanların alım gücünü korumaya yetmeyeceğinin yeterince tecrübe edildiği kaydedildi.

Oda açıklamasında, yüksek enflasyonun sarstığı ekonomik dengelerin yeniden oluşturulabilmesi için, asgari ücretin vergiden muaf olacak şekilde belirlenmesi, gelir vergisi muafiyet ve matrah dilimlerinin asgari ücret artışına paralel olarak Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenmesi ve sosyal sigorta prim desteği başta olmak üzere istihdamın korunmasına yardımcı olacak önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Vergi matrahlarında yapılacak düzenlemeyle ücretler üzerinden alınacak verginin azaltılmasının, çalışanların alım gücüne olumlu etki yapacağı kaydedilen açıklamada, “Alım gücünün korunması için işverenin koyduğu katkı yanında devletin de vergiler yoluyla katkı koyması devlete güveni artıracağı gibi enflasyonla mücadeleyi kolaylaştıracaktır” denildi.

Çalışma hayatını ilgilendiren bu önlemlerin eş zamanlı olarak yürürlüğe konması gerektiği ifade edilen açıklamada, hükümetin, bu konudaki yasal yükümlülüklerini en erken bir zamanda yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.