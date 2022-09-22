Ticaret Odasından Başbakana çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Gazimağusa-İskele bölgesindeki imar konusuyla ilgili açıklama yaparak, “devlet kurumlarının planlama yapmak yerine kargaşa yaratıklarını” savundu.

“Gazimağusa ile İskele bölgesi arasındaki imar faaliyetlerinin, kamu yönetiminin yetersizlikleri nedeniyle yeni bir karmaşaya dönüştüğünü” savunan Oda, “Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı’nın bir türlü sonuçlandırılamadığını; bölgenin planlı olarak gelişmesinin, emirnamelerle baskı altına alındığını ve nihayetinde sorunun, mahkeme kararlarıyla içinden çıkılamaz bir hale getirildiğini” ileri sürdü.

Oda, bu sorunun giderilmesi için Başbakan Ünal Üstel’e “ilgili bütün tarafları bir masa etrafında toplayarak uzlaşı yollarını araması” çağrısında bulundu.

-“Yeni açılımlar, kamu yönetiminden kaynaklanan kargaşa nedeniyle yapılamıyor, yatırımcılar ve konut alan yabancılar adeta bir tehdit altında tutuluyor”

Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, “Gazimağusa ile İskele Bölgesi arasındaki gelişme ve imar faaliyetleri, kamu yönetiminin yetersizlikleri nedeniyle yeni bir karmaşaya dönüşmüş; bu alanda çalışan iş insanlarını ve bölge halkını iş yapamaz, mülklerini değerlendiremez duruma düşürmüştür” ifadelerine yer verildi.

“Kuzey Kıbrıs’ın başlıca gelişme alanlarından birinin gayrimenkul sektörü olduğuna” işaret edilen açıklamada, “Dünyanın farklı yerlerinden adaya gelip yaşamak isteyen insanlar için konut yaparak pazarlamak ve Covid-19 salgını sonrasında gelişen pazarlama araçlarından yararlanarak bu konutları turizm amaçlı olarak değerlendirmenin Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik gelişmesinde yeni açılımlar yapılmasına olanak verdiği” belirtilerek, şöyle denildi:

“Ne yazık ki bu açılımlar, kamu yönetiminden kaynaklanan kargaşa nedeniyle yapılamamakta yatırımcılar ve konut alan yabancılar adeta bir tehdit altında tutulmaktadır. Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele gelişme bölgesi olarak tanımlanan bölgede dört yıldan beri sürdürülmekte olan ve Oda’mızın da çeşitli vesilelerle katkı koymaya çalıştığı imar planı bir türlü sonuçlandırılamamış; bölgenin planlı olarak gelişmesi, imar faaliyetlerini yasaklamak anlamı taşıyan emirnamelerle baskı altına alınmış ve nihayetinde sorun, mahkeme kararları ile içinden çıkılamaz bir hale getirilmiştir.”

-“KKTC, her çalışma veya kararın mahkemeye taşındığı; hiçbir kamusal uygulama veya planlamanın yapılamadığı garip bir ülke haline dönüştürüldü”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her çalışma veya kararın mahkemeye taşındığı; hiçbir kamusal uygulama veya planlamanın yapılamadığı garip bir ülke haline dönüştürülmüştür” denilen açıklamada, “Bu ortamdan kurtulmadan ilerleyemeyeceğimiz âşikardır. Bundan kurtulmanın yolunu ‘uzlaşma’ olarak öngörüyor olsak bile, uzlaşmanın da ancak ve ancak ‘hukuka ve farklı görüşlere saygı’ ile sağlanabileceğini vurgulamak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“Söz konusu bölgede binlerce konutun, izin süreçlerinin bu karmaşa nedeniyle tam anlamı ile sonuçlandırılamadan tamamlandığı ve hatta satıldığı” savunulan açıklamada, “Bu karmaşanın devam etmesi, sorunları büyütmekten başka bir sonuç doğurmayacak; ülkemiz bir potansiyelini daha bu şekilde yitirmiş olacaktır. Belirtildiği şekilde, hukuka ve ülkenin gelişme perspektifine saygı temelinde sağlanacak bir uzlaşı, bu süreci en az zarar ile atlatmamızın tek yolu olarak görülmektedir. Bu aşamada önerimiz, Başbakan Sayın Üstel’in ilgili bütün tarafları bir masa etrafında toplayarak uzlaşı yollarını araması olacaktır” denildi.