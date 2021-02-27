Ticaret odasından denetim çağrısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), kısmı açılım kararı sonrasında denetimlerdeki yetersizlikleri eleştirerek, devletin tüm gücü ile denetleme yapması ve gerekli gördüğü yerleri kapatması gerektiğini vurguladı.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, denetimlerdeki yetersizliklerin bir süre sonra vaka sayılarının daha da artmasına sebebiyet vereceği gibi, yine tüm ülkeyi çıkmaza sürükleyeceğine işaret edildi.

Açıklamada, kurallara uymayan tüm işletmelerin derhal kapatılması ve denetimsizliğin önüne geçilmesi istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KTTO olarak tüm basın bildirilerimizde denetime büyük önem verilmesi konusunda defalarca uyarı yapmamıza rağmen özellikle marketlerde yapılmayan denetimlerin bedelini yine biz ödeyeceğiz.

5m2 başına 1 kişi olarak açıklanan kuralın özellikle bazı marketlerde 1m2 de 5 kişi olarak görüldüğü ve bunun hiç bir şekilde denetlenmediği aşikardır. Ancak iş yerlerinin marketlerle aynı saatte kapanması da yoğunluğu arttırmaktadır. Marketlerin kapanış saatlerinin de 19.00 olarak değiştirilmesi önlem olarak alınabilecek alternatiflerdendir.”

Gerek kamu, gerek özel sektör çalışanın bir kez daha kapanmaya dayanacak gücü kalmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Açılım süreci boyunca tüm çalışma düzenlerine ve kısıtlı çalışma saatlerine riayet etmemiz sürdürülebilir açıķ kalmanın şartıyken, ne yazık ki insanımız da bu kurallara uymamakta diretmektedir. Öyleyse devlet tüm gücü ile denetlemesini tam anlamıyla yapmalı gerekli gördüğü yerleri kapatmalıdır. Bu virüsten kurtulmamızın başka çaresi yoktur” denildi.