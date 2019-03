Ticaret Odasından ithalat ve vergi artırma konularında hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümetten, ithalat ve vergi artırma politikasını değiştirmesini isteyerek, “Pahalılığın esas kaynağı kamu harcamalarıdır. Bu konuda önlem alın” çağrısında bulundu.

Ticaret Odası, “Ülkenin en önemli sorunu pahalılıktır. Hükümet vergileri her gün daha da artırarak buna katkıda bulunuyor” açıklaması yaptı.

TİCARET ODASI’NDA BASIN TOPLANTISI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda bugün düzenlenen basın toplantısında tarım ürünleri ithalatındaki yeni vergi ve elektrik maliyetleri değerlendirildi.

Oda yönetimi ve iş insanlarının katıldığı basın toplantısında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz konuştu.

Deniz, “Hükümet sadece bizleri değil, kendini de zora sürüklüyor, bindiği dalı kesiyor” diyerek, “Odamızın pahalılık konusunda tavrı nettir. Kuzeyin pahalı olmasına karşısıyız. Hayatımızı ucuzlatmak için her türlü kesin ve sonuç alıcı eylemi yapma kararlılığındayız. Bu basın toplantısı Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın önümüzdeki günlerdeki eylem planının ilk adımıdır” dedi.

İLK DEĞERLENDİRME VERGİ İÇİN… “PAHALILIĞIN TEMELİNDE BU KÜÇÜK VERGİ DİLİMLERİ VAR”

İlk olarak Genel Tarım Sigortası Fonu Tüzüğü’nde yapılan düzenlemeye işaret eden, fonun desteklenmesi için tarım ürünleri ithalatına yüzde 2’lik yeni vergi konduğunu belirten Deniz, küçük görünen bu tip vergilerin, ürünlerin adaya girişteki maliyetini artırdığını, bunun da tüketiciye yansıdığını söyledi.

“Pahalılığın temelinde önemsiz olarak algıladığımız bu küçük vergi dilimleri var” değerlendirmesinde bulunan Turgay Deniz , “Bir adımda yüzde 1, diğer bir adımda yüzde 2 gibi önemsiz görünen rakamlar birleşiyor, karşımıza pahalılık canavarı olarak dikiliyor. İlk adımda iş insanlarının ödediği bu vergiler sonuç olarak halkın cebinden çıkıyor” şeklinde konuştu.

ELEKTRİK… “İŞ YERLERİ BU ELEKTRİK MALİYETİYLE İŞ YAPAMAZ”

Elektrik maliyetleriyle ilgili de konuşan Deniz, “Elektrik maliyetlerini karşılayamıyoruz. İnsanlarımız bu elektrik maliyetiyle yaşayamaz. İş yerleri bu elektrik maliyetiyle iş yapamaz” dedi.

Deniz, zamanında yapılmayan yatırımların, atılmayan adımların halkın karşısına elektrik sorunu olarak çıktığını söyledi.

“YENİ FON VE VERGİLERİN GELECEĞİ ENDİŞESİ VAR…”

Kamu maliyetleriyle ilgili de konuşan de Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kamunun halk üzerindeki yükünün her geçen gün arttığını söyledi.

Ciddi ekonomik sorunlara, piyasadaki daralmaya rağmen 852 milyon TL’lik açığı olan bir kamu bütçesi hazırlandığını belirten Deniz, “Türkiye yardımlarının zamanında gerçekleşmesi için hiçbir önlem alınmadı” eleştirisinde bulundu.

Deniz, hükümetin, kamudaki harcamaları karşılayabilmek için yeni vergi düzenlemesi yapma eğilimi gösterdiğini belirterek, “Bu eğilimi frenleyebilmek, ticaret kesimi olarak tepkimizi göstermek için buradayız” dedi.

“Bu gidişat hayatı çekilmez, iş yapmayı imkansız hale getirecek. İş yerleri kapanacak , insanlarımız işsiz kalacak” uyarısında bulunan Turgay Deniz şunları ekledi:

“Pahalılığı artıracak yeni fon ve vergilerin geleceği endişesi yaratılıyor. Hükümetinizi, izlemekte olduğu ithalat ve diğer vergilerini artırma politikasını terk etmeye ve pahalılığın esas kaynağı olan kamu harcamaları ve bu harcamalarının finansmanının sağlanması konusunda ciddi önlemler almaya çağırır, pahalılık yaratacak her türlü karardan özenle kaçınılmasını talep ederiz.”

“ÜLKEMİZDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN PAHALILIK”

Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybının, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ekonomik durgunluğa ve sabit gelirli vatandaşların alım gücünde ciddi kayıplara neden olduğunu anımsatan Deniz, “Ülkemizdeki en önemli sorun pahalılıktır” dedi.

Turgay Deniz, pahalılığın sadece halkın hayatını zorlaştırmadığını, ekonominin rekabet gücünü de düşürdüğünü, mal ve hizmet üretimini adeta imkansız hale getirdiğini kaydetti.

Deniz, “Pahalılıkla mücadele, küçük gibi görünen pahalılık unsurlarının fiyat üzerindeki etkilerini kararlılıkla temizlemeyi gerektirir. Oysa bunun tam tersi yapılıyor. Var olan vergileri her gün biraz daha artırarak bu pahalılığa katkıda bulunuluyor” dedi.