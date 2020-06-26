TİKA’dan kırmızı palmiye böceğiyle mücadele projesi’ne destek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010 yılında başlattığı kırmızı palmiye böceğiyle zirai mücadelede kullanılmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) 3 uygulamalık 210 litre zirai ilaç desteğini bugün Lefke Belediyesi’ne hibe etti.

Hibe nedeniyle Lefke Venedik Kemerleri’nde gerçekleştirilen törene, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, TİKA Genel Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ile Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Mehmet Ali Yücelen katıldı.

KÜÇÜKÇAVUŞ

Törende ilk sözü alan TİKA Genel Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Lefke bölgesi için hurma ağaçlarının önemine işaret ederek, TİKA’nın zirai mücadelede kullanılacak ilaçları Lefke Belediyesi’ne teslim ettiklerini söyledi.

TİKA’nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Küçükçavuş, TİKA’nın pek çok ülkede orman ve çevre koruma faaliyetlerine ev sahipliği ve katkı yaptığını kaydetti.

Zamanında müdahaleyle zararlı böcek istilasından korunmanın önemine işaret eden Küçükçavuş, projenin, Lefke’de yapılacak başka önemli projelere öncülük edeceğine inanç belirtti.

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Lefke bölgesi için hurmaların önemine vurgu yaparak, yılarca bir maden kasabası olarak adı geçen Lefke’de hurmaların yapraklarından sepet yapılarak, maden taşındığını kaydetti.

Hurmaların zaman zaman azalıp çoğalan maddi değeri bulunduğunu ve zaman içinde hurmanın bölge için ekonomik değerinin arttığını söyleyen Kent, Lefke’nin, peyzaj bakımından da ayrıca bir önemi olduğunu aktardı.

Kaya, 2006 yılında Mısır’dan gelen hurmalarda kırmız palmiye böceği görülmesi ardından yaklaşık 200 hurma kaybedildiğini söyledi. Böcekle mücadele kapsamında yaklaşık bin 200 ağaca aparat takılarak, ilaçlama çalışmalarına başlandığını ifade eden Kaya, bin civarında daha ağaca aparat takılarak, ilaçlamanın sürekliliğin sağlanması gerektiğini, ancak bu aparatların çok pahalı olduğunu kaydetti.

Böceklerin çok ciddi tehlike arz ettiğini belirten Kaya, söz konusu böceğin 2 km. uçma kabiliyeti olduğu için bölgedeki diğer ağaçların da bir an önce aparat takılarak, ilaçlanması konusunda yetkililerden katkı istedi.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, etkinliğin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, hurmaların Lefke ile özleştiğini ve tarihini yansıttığını söyledi.

Çevresel faktörler ve ekolojik dengenin bozulmasından dolayı bu zararlı böceğin ortaya çıktığını kaydeden Oğuz, mücadelenin sürekliliği ve topyekûn olmasının bölgenin arındırılması için önemli olduğunu vurguladı.

Lefke’nin tarihinden gelen hurmaların gelecek nesillere aktarılması için mücadeleye devam edeceklerini belirten Oğuz, ilacın temini için katkı koyan TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve TİKA’ya teşekkür etti.

TİKA’nın taleplerine 1 ay gibi çok kısa bir sürede yanıt vererek, ilacı temin ettiğini ifade eden Dursun Oğuz, bakanlık olarak ellerindeki imkanlar çerçevesinde böcekle mücadeleye katkı koyacaklarını kaydetti.

BAŞÇERİ

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Hurmaların Lefke için önemi ve anlamına işaret ederek, Osmanlının adaya ilk yerleşiminden bu yana hurma ağaçlarının var olduğunu anlattı.

Lefke’de hurmanın yanı sıra yetişen portakal ve cevizin de ekonomik zenginliğe katkı sağladığına işaret eden Başçeri, kırmızı palmiye böceğiyle mücadeleye geçen aydan beri TİKA’nın katkı koyduğunu kaydetti.

Mücadeleyle böcekler tamamen ortadan kalkmasa bile, zararın önüne geçilebileceğine işaret eden Başçeri, önümüzdeki dönemde Lefke’nin güzelliğini gölgeleyen maden atıklarının kaldırılması için de katkı sağlayabileceklerine dikkat çekti