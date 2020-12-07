Tilki: “Taleplerimiz karşılanmazsa daha büyük eylemlerle Meclis’e geleceğiz”

KKTC genelindeki şoför okulları ve eğitmenleri, 1 Kasım’da durdurulan sınavların başlatılmaması nedeniyle Meclis önünde araçlı eylem yaptı. Eylemciler talepleri gerçekleşmezse daha büyük ve şiddetli bir eylemle Meclis önüne geleceklerini bildirdi.

Eyleme KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği’ne üye 31 şoför okulu ve Şoför Okulları Birliği üyesi 12 şoför okulu katıldı.

Eylemcilerin araçları Meclis önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik tek şeritten sağlandı. Polis meclis içerisinde ve dışında güvenlik önlemi aldı.

Kornolarla meclis önüne gelen eylemciler araçlarına “Vicdansızlar 40 Gündür Evimize Ekmek Götüremiyoruz”, “Sözde Vekiller Siz Kırmızı Koltuk Peşinde Biz Ekmek”, “Sadaka Değil, İşimizi İstiyoruz”, “Yeteneksiz ve Beceriksizsiniz” yazılı pankartlar astı.

“Bizler Ekmek Sizler Koltuk Derdinde” yazılı bir de koltuk getiren eylemciler, koltuğu meclis kapısının önüne koydu. Eylemcilerden bazıları koltuğa oturarak, vekillere “koltuk sevdalısı” oldukları eleştirisinde bulundu.

“KAYBIMIZ 1 MİLYON TL”

Eylemde ilk sözü Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki aldı. “Ağlanacak halimize gülüyoruz” diyerek sözlerine başlayan Tilki, 1958 yılından bu yana kendi yağlarıyla ciğerlerini kavurduklarını ve bu günlere geldiklerini kaydetti.

Şoför okulları olarak gelmiş geçmiş hükümetlerin koltuk kavgası ve menfaatleri nedeniyle bu hale düştüklerini savunan Tilki, “Toplumumuzu kilitlemişlerdir” dedi.

Tilki, kendisi, yönetimi ve şoför okulları eğitmenleri olarak yaklaşık 150-200 kişi çalmadıkları kapı kalmadığını anlattı.

Tüm siyasi partilerle görüştüklerini, Cumhurbaşkanlığı’na kadar çıktıklarını ifade eden Tilki, “Maalesef hükümetin ve Bakanlar Kurulu’nun olmayışı bizleri bu durumlara getirdi. Şoför okulları 40 gündür evlerine ekmek götüremeyecek durumdadır. Acı ve gerçek” şeklinde konuştu.

Okulların eğitmenlerini durdurduğunu, elektrik parasını, borçlarını, kredi kartlarını ödemeyecek durumda olduğunu dile getiren Emirzade Tilki, “Bunlara sebep, yaşananlara seyirci kalan koltuk sevdasıyla uğraşan meclis içindeki arkadaşlarımızdır” ifadelerini kullandı.

Siyasi parti başkanlarına meclis dışına çıkma çağrısı yapan Tilki, onların da görüşlerini almak istediklerini kaydetti.

“Biz işimizin efendisi olmak istiyoruz. Bazı kişilerin çıkıp da bizim adımıza eğitim yapmasını istemiyoruz. Yollarda ezilen biziz” diyen Tilki, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı’ya eleştiride bulundu.

Ehliyetlerini tazelemek için sağlık tüzüğü çerçevesinde 7-8 doktora gitmeleri gerektiğini savunan Emirzade Tilki, bu durumu da eleştirdi.

Vergi Dairesi’nin kendi hesaplarına göre 40 günde 5 Milyon TL zararda olduğunu öne süren Tilki, şoför okulları olarak kayıplarının ise 1 Milyon TL olduğunu ileri sürdü. Şoför okullarının 40 yıldır bu hallere düşmediğinden yakınan Emirzade Tilki, Bakanlar Kurulu’nun atadığı trafik komitesinde kendilerinin de temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

“Milletvekilleri mecliste ne yapıyor, halkı temsilen orada değiller mi?” diye soran Tilki, yasalar tüzükler hazırlanırken vekillerin halkı dinlemesi gerektiğini belirtti.

Tilki, “Bizler kilitlendik aç ekmek derdinde, onlar koltuk derdinde” ifadelerini kullandı.

Emirzade Tilki’nin ardından KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Genel Sekreteri Cihan Aksertel hazırlanan basın bildirisini okudu.

“EHLİYET SİSTEMİ TAMAMEN ÇÖKMÜŞ DURUMDADIR”

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’tan şoför okulları olarak meclis önüne geldiklerini belirten Aksertel, 2020 yılında üç kez sınavların durdurulduğunu kaydetti.

“Sabrettik, bekledik fakat artık bıçak kemiğe dayandı” diyen Aksertel, şöyle konuştu;

“1 Kasım 2020 tarihinde yeni tüzüklerin devreye girmesinden dolayı ve devletimiz uygulamaya hazır olmadığı için Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenmesi ve eski sistemin devam etmesi gerekirken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı yapılamadı. Bunun sorumluları başta Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dır. O dönemde Başbakan olan Ersin Tatar başka birisine vekalet vermiş olsaydı bugün bunları yaşamayacaktık ve bizlere burada olmayacaktık.”

15 Ekim 2019 tarihinde Bağımsız Şoför Okulları olarak Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptıklarını hatırlatan Aksertel, sınav yerlerinin çok kötü olduğunu, tarladan sınavlara çıkıldığını, araçların harap olduğunu, bu eylemde anlattıklarını söyledi. Akrsertel, kendilerine çağdaş sınav yeri için söz verilmiş olmasına rağmen bu güne kadar hiçbir şey yapılmadığını savundu.

Hükümet ve devlet yetkilileri ve siyasi parti başkanları ile görüşmelerinden hiçbir sonuç alamadıklarını kaydeden Aksertel, “Hükümetin kurulup Bakanları Kurulu kararı alması gerekiyor dendi. 1 ay 7 gündür hükümet kurulamıyor. Bu gidişle ne zaman kurulacağı da meçhul” şeklinde konuştu.

Tüm şoför okulları, öğrenciler ve halk olarak büyük mağduriyetler yaşadıklarını savunan Aksertel, “Pasaport günleri, çalışma, oturma izinleri, muhaceretleri ve öğrenci ehliyetlerinin günleri biten öğrencilerimizin mağduriyetini kim giderecek. Halkımız ehliyetlerini yenileyemiyor ehliyet sistemi tamamen çökmüş durumdadır” ifadelerini kullandı.

“Bizim sektörümüz KKTC’nin bel kemiğidir” diyen Cihan Aksertel, yüzlerce öğrencinin hazır olmasına rağmen sınava giremediğini, öğrencilerle aralarında tartışma yaşandığını, ülkeden ayrılacak olanlar ve ehliyet alıp işe başlayacaklar olduğunu anlattı.

1 Kasım 2020’den bu yana sınav yapamadıkları için hiçbir gelirlerinin olmadığına dikkat çeken Aksertel, eğitmenlerini, sekreterlerini, ofis kiralarını, sigorta, ihtiyat sandığı yatırımları ve daha birçok giderlerini karşılayamadıklarını kaydetti.

Aksertel son olarak şöyle konuştu:

“Hükümet edenlere çağrımızdır ya bir an önce bu hükümeti kurunuz ya da elli milletvekili hepiniz istifa ediniz. Bizim sizin keyfinizi bekleyecek zamanımız yoktur. Artık sesimizi duyunuz ya hükümeti kurunuz ya da meclis başkanı ile sorunlarımıza başka bir çare bulunuz.”

Açıklamaların ardından eylemciler yanlarına gelen siyasi parti başkanları, bazı bakanlar ve milletvekillerine sorunlarını aktardı.

ŞOFÖR OKULLARINA BİR DEFAYA MAHSUS PAKET

Eylemciler daha sonra sloganlarla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı dışarıya çıkmaya davet etti. Bunun üzerine eylemcilerin yanına gelen Bakan Atakan, dertleri, problemleri ve neden oluştuğunu bildiklerini, problemleri ortadan kaldırmanın yolunu da defalarca konuştuklarını kaydetti.

“Maalesef sadece sizlerin ve benim isteğimle olabilecek bir şey değil” diyen Atakan, sıkıntıların aşılabilmesi ve oluşacak yoğunluğun ortadan kaldırılması için kendileri tarafından alınacak tedbirlerin alındığını bildirdi.

Atakan, “Bu süreç geride kaldığında siz şoför okullarının karşılaştığı maddi sıkıntıları ortadan kaldırmak için birlikle beraber yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bütün şoför okullarına bir defaya mahsus bir paket oluşturulması için de çalışmamızı yaptık. Fakat bütün bunların hayata geçirilmesi için bir hükümet kurulması gerek. Hükümet oluştuğu noktada da devletin devamlılığı çerçevesinde bu yapılmış olan çalışmalar hayata geçirilecek. Uğramış olduğunuz zararları tabi ki birebir karşılamak mümkün değildir. Fakat bir nebze de olsa bu can suyunu size verebilmek için bir paket hazırladık” şeklinde konuştu.

Atakan’a HP Milletvekili Erek Çağatay da eşlik etti.

Ayrıca UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Fikri Toros ve Doğuş Derya da eylemcilerin yanına giderek, sorunlarını dinledi.

Eylemde daha sonra kısa bir açıklama yapan Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, talepleri gerçekleşmezse daha büyük ve şiddetli bir eylemle meclis önüne geleceklerini bildirdi.

Eylemin sona ermesinin ardından eylemciler araçlarıyla meclis önünden olaysız bir şekilde ayrıldı.