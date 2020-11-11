TİM ve KTSO işbirliğinde “KOBİ ihracat seferberliği eğitimi”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve oda bünyesinde kurulmuş olan Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) KKTC Ofisi, bugün 09.00-16.30 saatleri arasında “KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi” kayıt yaptıran herkese açık sistemle online olarak gerçekleştiriliyor.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, eğitimin açılış konuşmasını KTSO Başkanı Candan Avunduk yaptı.

Candan Avunduk, odanın TİM ile başlatılan çalışmaların en somut örneğinin bu eğitim olduğunu söyleyerek, “Eğitime katkı koyanlara teşekkür ederim. Ocak 2020’de TİM Başkanı İsmail Gülle başkanımın vizyonu ve talimatlarıyla KKTC TİM Ofisi’ni odamız bünyesinde kurmuş bulunuyoruz. Amacımız TİM’in Türkiye ihracatçılarına vermiş olduğu desteğin ve bilgisinin aynısının Kuzey Kıbrıslı ihracatçılara ve sanayicilere de sunulmasıdır. Böylelikle bizler de bu bilgi ve tecrübelerden yararlanmış olacağız” diye konuştu.

Avunduk, böylesine büyük bir yapının içerisinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, TİM Başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti, çalışmaların ileride artarak devam edeceğini söyledi.

Eğitimin içeriği şöyle:

“İhracat Pazarlama Stratejileri, KKTC'de İhracat ve İhracat Uygulamaları, Türk Eximbank Alıcı Kredileri, İhracatı Artırmaya Yönelik Devlet Destekleri, Ticaret Dairesi Uhdesindeki İhracat Destekleri.”