Tıp Bayramı nedeniyle mesajlar yayınlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık çalışanlarının bilgi, gayret ve becerinin fedakârlıkla birleştiği, doğrudan insan hayatına dokunan saygın bir mesleği icra ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“İnsanlığın, yaşanan afetler ve hastalıklar ile zor günler geçirdiği ve yardıma muhtaç olduğu zamanlarda önemini daha da iyi idrak ettiğimiz insan sağlığı için gece gündüz özveri ile çalışan, savaş alanlarında ve yeri geldiğinde afet bölgelerinde canı pahasına çalışan sağlık çalışanlarımızın görevini eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi için ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak, kamusal sağlık hizmetlerini çok daha ileri noktalara taşımak devletin görevidir.

Kendilerini insan hayatına adayan sağlık çalışanlarımıza minnetten çok daha fazlasını borçluyuz. Sağlık personelinin memnuniyetini yükselterek sahip oldukları hakları geliştirip sağlık alanındaki hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi hepimizin temennisidir. Bu görevin hakkı ile yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların ve ilgili düzenlemelerin gün geçtikçe artırılarak yapılacağına inancım tamdır.

Sağlıklı bir yaşam, her bireyin en temel insan hakkı olduğu gibi kaliteli sağlık hizmetleri de günümüzde çağdaşlığın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. İnsanların yaşam kalitesini artırarak sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesini sağlamak ise tıbbın ana amacıdır.

Dünyadaki en büyük mutluluk sağlıktır. Bu anlayışla Cumhurbaşkanı olarak göreve geldiğim günden bu yana sağlık sistemimizin eksiklerini gidermek, halkımıza sağlık alanında örnek olacak hizmetler sunabilmek için çalışmaktayım. Bu noktada Cumhurbaşkanı olarak çalışmalarımı büyük bir kararlılıkla devam ettireceğime kimsenin şüphesi olmasın.

Dünyanın pandemi ile sınandığı o zorlu sürecin ardından yaşadığımız deprem felaketinde de sağlık çalışanları özverili bir şekilde çalışmıştır. Biz onlara olan gönül borcumuzu ancak onların beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle kendilerini insan hayatını kurtarmaya adamış olan tüm hekimlerimizin ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sağlık çalışanlarının öneminin küresel salgın döneminde bir kez daha anlaşıldığını kaydederek, "Sağlık çalışanlarımızı el üzerinde tutmak, mesleklerini icra ederken onlara her türlü kolaylığı sağlamak asli görevimizdir" dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladığı mesajında şunları kaydetti:

“İnsan, tüm zorluklara ve imkansızlıklara göğüs gerer, bir şekilde hayatını iyi veya kötü sürdürür ancak sağlık olmazsa yaşam da olmaz. İnsan pek farkında olmayabilir ama sağlık bu hayatın olmazsa olmazıdır. Bu nedenledir ki, sağlık sektöründe çalışan herkes, bilim adamından hastane temizlikçisine kadar, bizlerin daha kaliteli ve uzun yaşamamız için çalışıyor. Özellikle, küresel salgın döneminde gösterdikleri üstün efor ve özveri sayesinde sağlık çalışanlarımızın bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Mesleklerine adanmış olmaları sayesinde, insanı ve sağlığını her şeyin üzerinde tuttukları için dünyamızı tehdit eden salgını en az zararla atlatabildik. Bu yüzdendir ki sağlık çalışanlarımızı el üzerinde tutmak ve mesleklerini icra ederken onlara her türlü kolaylığı sağlamak asli görevimizdir. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlarım. İyi ki varsınız.”

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sağlık sisteminin daha da iyileştirilmesi için gerekenlerin eksiksiz yapılmasını gerektiğini belirtti.

Taçoy, yayımladığı mesajda tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Taçoy, “Covid salgınıyla birlikte tüm dünyada hekimlerin ve sağlık emekçilerinin değerlerinin daha fazla anlaşıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Bunun büyük bir fırsat olduğunu düşünmekteyim. Bu vesileyle başta hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın olmak üzere sağlık sistemimizin koşullarının daha da iyileştirilmesi için yapmamız gerekenleri eksiksiz yerine getirmenin önemini kavramalıyız” dedi.

SAVAŞAN

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğine işaret ederek sağlık sisteminin yenilenmesinin önemine vurgu yaptı

Yapılan açıklamaya göre bir televizyon programında 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili konuşan Savaşan, Genel Sağlık Sigortası ile Hasta Hakları Yasası’nın geçirilmesi yanı sıra, iş yeri hekimliği tüzüğünün de bir an önce hayat bulmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “Bu konularda daha fazla gecikmeden gereken adımları atılmalıdır. Gerekenlerin bir an önce yapılması konusunda başta ilgili bakanlar ve elbette bizlere de görev düşüyor” şeklinde konuştu.

Sağlık sisteminin yenilenmeye ihtiyacı olduğunu, bu yenilenmenin hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların haklarını koruyup geliştirmek amacıyla yapılması gerektiğine vurgu yapan Ahmet Savaşan, bunu yapmanın devletin topluma karşı en önemli görevlerden biri olduğuna işaret etti.

Toplumsal Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü de anan Savaşan, “Doktorluğu, halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerimizde farklı ve silinemez bir yere sahip liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün doğduğu bu önemli günde kendisini minnetle yad ederken, görevleri başında hayatlarını kaybeden veya başka nedenlerle aramızdan ayrılan sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, emekliye ayrılanlar ile hizmet vermeye devam edenlere sağlık ve huzur dileyerek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutlarım” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, hekimler ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

Özçınar yayınladığı 14 Mart Tıp Bayramı mesajında şunları kaydetti:

“14 Mart Tıp Bayramı hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık alanında yaşanan sorunların ele alınmasına vesile olan önemli bir gündür.

Çok önemli ve kutsal bir görev yürüten sağlık çalışanları, kendilerine emanet ettiğimiz hayatımız ve en değerli hazine olan sağlığımızı bizlere sunmak için büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar.

Şüphesiz, sağlık çalışanlarının değeri, tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinde daha iyi anlaşılmıştır.

Bu vesileyle, fedakârca çalışan tüm hekimler ve bu alanda hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023, 15:03