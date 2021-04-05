Tıp İş, eylemlerine başlıyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), hükümetin çalışanların haklarını “gasp ettiği” gerekçesiyle aldığı eylem kararı doğrultusunda bugünden itibaren acil olmayan kurulları durduruyor.
Tıp-İş, 4 maddelik talepleri yerine getirilene kadar eylemlerine devam edecek olduklarını açıklamış ve hükümetin bu yönde somut adımlar atılmaması halinde ise eylemlerini artırılacağı uyarısında bulunmuştu.
Tıp-İş Yönetim Kurulu’nun 2 Nisan’daki toplantısında sendikanın talepleri yerine getirilene kadar eyleme girilmesi kararı alındığın bildirildiği açıklamada, sendikanın talepleri dört ana madde olarak sıralandı:
“Sağlık Bakanlığı ile uzlaşıya varılarak düzenlenen hekim kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi; Nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi; sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması; Resmi Gazete’de 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik 74 Sayılı Yasa Gücü’nde Kararname’nin iptal edilmesi.”