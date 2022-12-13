Tıp-İş, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki "hekim sıkıntısına" dikkat çekti

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), uzman sayısının zaten yetersiz olduğunu belirttiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden, başka hastanelere keyfi ve siyasi kararlarla hekim görevlendirilerek, buradaki sağlık hizmetinin sekteye uğratıldığını açıkladı.

Tıp-iş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu bu sabah Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı

Taşçıoğlu, son yıllarda ülkenin siyasetin gölgesinde olduğunu savunarak, “Siyasetin ne genel kurulları bitti, ne seçimleri bitti, ne iktidar savaşı ne yerel seçimleri bitti. Bu siyasetin gölgesinde kalan ülke hizmetleri gerektiği gibi sunamadı” dedi.

Taşçıoğlu, sağlık sistemindeki yıllardır süren personel, teçhizat, ilaç ekipman, ihtiyaçlarının giderilmesi, tam gün Hizmet verecek sağlık sistemi kurulması için verdikleri devam ederken Sağlık Bakanlığının yasa ve tüzüklere uymayan keyfi görevlendirmeler neticesinde sağlık hizmetinin sekteye uğratıldığını ve zayıf düşürüldüğünü kaydetti.

Taşçıoğlu, keyfi görevlendirmelerin bir örneğinin de Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşandığını belirterek, hastanenin, Gazimağusa, çevre köyleri ve tüm Karpaz’a sağlık hizmeti verdiğini, ayrıca en son yapılan en donanımlı hastane olduğunu anımsattı.

Taşçıoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde dahiliyeci hekim sayısının sınırlı sayıya düştüğünü, 4 dahiliyeci hekimle tam gün sağlık hizmeti vermeye çalışıldığını ifade etti.

Taşçıoğlu, 24 saat sağlık hizmeti verebilmek için en az 6-7 dahiliyeciye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Siz elinizde 4 dahiliyeci varken hala daha keyfi görevlendirmelerle dahiliyecileri başka merkezlere görevlendirme yolunu seçiyorsunuz ve sağlık hizmetini sekteye uğratıyorsunuz" dedi.

Taşçıoğlu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde başlattıkları eylemin Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle yasaklanmasına tepki göstererek, “Eylemi yasaklayan hükümet kendi eliyle sağlık hizmetlerini sekteye uğratmakta" dedi.

Taşçıoğlu tam gün hizmet vermek için majör branşlarda en az 6 hekim bulundurma zorunluluğu varken, Gazimağusa Devlet Hastanesinde 4 dahiliyeci, 4 cerrah, 3 çocuk hekimi, 3 ortopedist, 1 beyin cerrahı ve 1 kulak burun boğaz uzmanı, 1 göz doktoru, 3 kardiyoloji uzmanı olduğunun altını çizdi.

Hastanede göğüs hastalıkları uzmanı ve enfeksiyon uzmanı olmadığını kaydeden Taşçıoğlu, yoğun bakım imkanı olan bir birimi olmasına karşın teçhizatı, deneyimli yoğun bakım hemşiresi olmadığı, yoğun bakım imkanlarının kullanılmadığını ifade etti.

"Neden halka daha düzgün ve kaliteli sağlık hizmeti verilemediğini" soran Taşçıoğlu, Sağlık Bakanı’nın son dönemlerde bazı hastaneler için "tam teşekküllü hastane" sözünü kullanıldığını, Kuzey Kıbrıs’ta hiç bir hastanenin tam teşekküllü olmadığını öne sürdü.

Taşçıoğlu “Tam teşekküllü hastanelerde ilaç eksikliği, personel eksikliği teçhizat eksikliği, yardımcı tıbbi personel eksikliği olamaz. Siz siyasi kararlar neticesinde başka hesaplar peşinde sağlık hizmetini sekteye uğratacak adımlar atıyorsunuz” dedi.

Taşçıoğlu, hastanede mecburi hizmetini yapmakta olan bir dahiliye uzmanının, keyfi görevlendirmelerle, torpille, siyasi kararla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görevlendirilmeye kalkışıldığını, bunun hatalı bir tutum olduğunu belirtti.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı merkezlerde de Bakanlığın sağlık hizmetlerini hiç önemsemediğini iddia eden Taşçıoğlu, Yataklı Tedavi Kurumlarında hizmet veren bazı uzmanların GKK’ye, veya KTBK’ye bağlı hastanelerde hizmet vermek için görevlendirilme yolunun seçildiğini bunun yasal olmadığını savundu.

Taşçıoğlu, KTBK’ye bağlı hastanelerin Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası ile, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası'na bağlı olmadığını, dolayısıyla Sağlık Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanında hizmet vereceği birim olmadığını kaydetti.

Taşçıoğlu, askeri personel sağlık hizmeti alacaksa, askeri hastanelere başvurmak durumunda olduğunu savunarak, “Oralarda sağlık hizmeti alamayacaksa, veya hizmet verecek uzman yoksa, diğer vatandaşların veya insanların yaptığı gibi askeri personel de devlet hastanelerine başvurup sağlık hizmeti alabilir” dedi.

Taşçıoğlu “Siz devlet hastanesinde görev yapan uzmanları, bir kardiyoloji uzmanını askeri hastaneye gönderirseniz, askeri hastaneye giden kardiyoloji uzmanının bakmak zoruna olduğu 60 tane randevulu hasta hizmet alamaz, bu yaşandı” dedi.

Taşçıoğlu, “Bakanın, Bakanlığın keyfi görevlendirmelere bir an önce son vermesi, hastanelerin, ekipman, ilaç teçhizat personel ve doktor açısından ihtiyaçlarını gidererek, halkın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesinin sağlanması için çağrıda bulundu.

Öte yandan, Gazimağusa Devlet Hastanesinde görev yapan 4 dahiliye uzmanının hastanedeki uzman hekim eksikliğine dikkat çektiği ve dahiliyedeki uzman hekim sayısının 6’ya çıkarılması gerektiğini içeren ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğine yazılan yazı da basın mensuplarıyla paylaşıldı."