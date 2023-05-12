Tıp-İş: “Hemşirelik mesleğinin hak ettiği değere kavuşmasını temenni ediyoruz”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlayarak, hemşirelik mesleğinin hak ettiği değere kavuşmasını temenni etti.
Dünyanın birçok ülkesinde hemşirelikte branşlaşmanın başladığı, ülkede de bunun önünün açılması, hemşireler için gerekli eğitim alanı yaratılması gerektiği belirtildiği açıklamada, acil tıp hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, yenidoğan ve pediatri hemşireliği gibi üst düzey bilgi, beceri ve fedakârlık gerektiren bölümlerde teşvik edici ek tahsisatlar verilmesi gerektiği ifade edildi.
Yasalarda var olup uygulamada ödenmeyen risk ödenekleri bulunduğu, bunların da ödenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, yasal mevzuatların zamanında tadil edilmediği, bugün 100 civarı hemşirenin gerekli sınavlarda başarılı olmasına rağmen geçici statüde çalıştırıldığı belirtildi.